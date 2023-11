Il Siviglia batte di nuovo la Juventus: il titolarissimo arriva gratis

Arriva il sorpasso dalla Spagna per il difensore del Cholo Simeone: strada in salita per la Juventus

Manca sempre meno al derby d’Italia tra Juventus e Inter che metterà in palio il primo posto in classifica.

Una partita che ha tutte le premesse per regalare emozioni, visto anche l’ottimo momento delle due squadre. Resta, però, da capire in che condizione rientreranno i giocatori impegnati con le nazionali, avendo pochi giorni per preparare la partita. Manca sempre meno anche all’apertura del calciomercato invernale che potrebbe rivelarsi una manna dal cielo per la Juventus. I bianconeri sono in grande difficoltà a livello numerico, soprattutto a centrocampo dove mancano soluzioni. Gli unici punti fermi sono Locatelli, Rabiot e McKennie. Le alternative ad oggi sono solo Miretti e Iling-Junior, certamentente ancora acerbi. Allegri sta spingendo per avere un rinforzo a centrocampo ma anche in difesa potrebbe servire un innesto e Cristiano Giuntoli ha già una rosa di scelte in mente.

Il Siviglia brucia sul tempo la Juventus: assalto a Mario Hermoso

Uno dei difensori nell’orbita della Juventus è Mario Hermoso, classe ’95 dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola.

Il centrale spagnolo continua ad essere un elemento di grande importanza per il Cholo Simeone che difficilmente rinuncia a lui. Hermoso è in scadenza con l’Atletico a giugno 2024 ma il rinnovo sembra congelato e al momento i margini di una sua permanenza sono piuttosto remoti. Per questa ragione è probabile che Hermoso lasci Madrid al termine della stagione in corso e le squadre sulle sue tracce sono principalmente due. Da una parte proprio la Juventus che già da diversi mesi ha inserito il suo nome nella propria lista. Dall’altra il Siviglia che, come riportato da okfichajes.com, è in pole position per prelevarlo a parametro zero. Hermoso ha una valutazione attuale di circa 20 milioni di euro ma difficilmente qualche club deciderà di prelevarlo a gennaio, avendo la possibilità di prenderlo a parametro zero a giugno. Conterà la volontà del giocatore che farà la differenza nel duello a distanza tra Juventus e Siviglia. Da una parte la voglia di rimanere in Spagna potrebbe far pendere Hermoso dalla parte del club andaluso, dall’altra il fascino di approdare in Serie A, magari spinto anche dalla parola dell’attuale compagno Alvaro Morata che potrebbe fare la sua parte.