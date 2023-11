Chiesa al Liverpool a gennaio: ‘chiusura’ definitiva

Anche in questo periodo dell’anno sono sempre numerose le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus di mister Allegri.

Non potrebbe essere altrimenti visto che ci stiamo avvicinando alla riapertura ufficiale delle trattative. Con i bianconeri che sono pronti ad andare a caccia di quei rinforzi necessari per poter avere l’ambizione di conquistare un piazzamento utile per la Champions League. O magari anche per poter duellare per lo scudetto.

La Juventus prima di tutto deve pensare a trovare almeno un nuovo centrocampista visto che l’allenatore per tutta la stagione deve fare a meno di importanti elementi come Pogba e Fagioli. Non è da escludere però che possa arrivare anche qualche altro rinforzo in virtù del fatto che bisognerà anche iniziare a programmare la rosa per il futuro. Prima di tutto però il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve cercare di blindare quei calciatori che sono in attesa di rinnovo di contratto e che potrebbero essere attirati da offerte provenienti da altri lidi.

Juventus, Chiesa non si muove a gennaio: voci infondate

È il caso ad esempio di Federico Chiesa, che rimane un giocatore indispensabile per questa Juventus. Allegri lo reputa fondamentale per la sua squadra ed è per questo motivo che è il club sta spingendo per arrivare ad un nuovo accordo contrattuale prolungando quello attuale in corso.

Nessuna trattativa in corso per la cessione di Federico #Chiesa dalla #Juventus al #Liverpool a gennaio. Le voci provenienti dalla Spagna non trovano alcun fondamento. — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 22, 2023

Tuttavia ci sono ancora delle differenze da colmare per far sì che il matrimonio possa ancora continuare a lungo. Diverse squadre di Premier League ad ogni modo rimangono alla finestra visto che rimangono interessate alle prestazioni del figlio d’arte. Tra queste c’è anche il Liverpool. Il giornalista su Twitter ha spiegato però che non ci sono possibilità che chiesa si muova nel prossimo calciomercato di gennaio. “Nessuna trattativa in corso per la cessione di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool a gennaio. Le voci provenienti dalla Spagna non trovano alcun fondamento” ha scritto.