Chiesa firma fino al 2026: annuncio imminente

Calciomercato Juventus, la firma di Chiesa, ormai, sembra, davvero, imminente. Così cambia definitivamente il mercato: i dettagli.

La Juventus è al lavoro per garantire il futuro con uno dei suoi gioielli, Federico Chiesa. Secondo fonti autorevoli, i contatti tra il club bianconero e l’entourage del talentuoso esterno stanno proseguendo positivamente in vista di un rinnovo contrattuale.

La Vecchia Signora mira a estendere di un anno, dal 2025 al 2026, l’attuale accordo contrattuale con il classe ’97, mantenendo inalterati gli aspetti economici. Sebbene l’accordo non sia ancora stato ufficialmente siglato, sembra che le intenzioni positive da entrambe le parti stiano per concretizzarsi. Stando a la ‘Gazzetta dello Sport’.

Chiesa firma il rinnovo: estende di un anno fino al 2026

Federico Chiesa si è rapidamente affermato come uno dei pilastri della Juventus e della Nazionale Italiana. La sua crescita esponenziale, evidenziata da prestazioni eccezionali e gol cruciali, lo ha reso un punto fermo nelle ambizioni della Vecchia Signora. Il club bianconero è ora impegnato a garantire che Chiesa resti a lungo parte integrante del progetto sportivo. L’obiettivo della Juventus è chiaro: estendere il contratto di Federico Chiesa fino al 2026, prolungando così il legame con uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. La decisione di mantenere invariati gli accordi economici attuali sottolinea la volontà del club di valorizzare il giocatore e di riconoscere il suo contributo significativo alla squadra.

Sebbene non sia ancora stato raggiunto un accordo formale, le trattative tra la Juventus e l’entourage di Chiesa sono descritte come positive. Entrambe le parti sembrano essere allineate nell’obiettivo di prolungare la collaborazione, e si prevede che l’annuncio ufficiale possa arrivare a breve. Il clima di fiducia che permea le discussioni suggerisce che le basi per un accordo solido siano già state poste. Non ci resta, dunque, che attendere il verdetto.