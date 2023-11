Colpo di scena Juventus: Bremer in Premier, succede tutto nella notte

Gleison Bremer e quel desiderio non tanto nascosto del centrale difensivo bianconero che però, nel frattempo, è sempre più determinante.

In una Juventus che rischia di giocare lo scontro diretto contro l’Inter di domenica sera all’Allianz Stadium in precarie condizioni di salute per via dei diversi infortunati, Gleison Bremer rappresenta una delle poche certezze.

Per il centrale brasiliano la sfida contro l’Inter ha sempre un sapore particolare. Infatti oltre alla tradizionale rivalità tra i due club, l’Inter riporta alla sua mente i giorni in cui l’allora difensore del Torino sembrava ad un passo dalla formazione nerazzurra. Beppe Marotta lo teneva in pugno fino a quando non è arrivata la Juventus che ha chiuso l’affare con il presidente Urbano Cairo. Per Bremer anche la comodità di un trasferimento senza trasloco.

In Italia la sua città è Torino. Dal Toro alla Juventus. Per il futuro si vedrà. Certo è che il difensore brasiliano è molto stimato nel continente. In questo anno e mezzo con addosso la maglia della Juventus la società bianconera ne ha ricevute di richieste per il suo centrale. Qualcuno ha anche offerto cifre importanti, ma la Juventus ha resistito poiché intende godersi ancora per un po’ il difensore brasiliano.

Gleison Bremer e quel desiderio segreto

Chi conosce bene Gleison Bremer confessa che ha un sogno professionale nel cassetto. Il suo desiderio sarebbe quello di giocare in Premier League. Possibile? Certo, ma non subito.

Il piano di Cristiano Giuntoli parla chiaro ed è scandito da tempi precisi. Dopo i recenti rinnovi di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, prosegue pertanto il lavoro del direttore dell’Area tecnica della Juventus inteso a rinnovare i contratti dei giocatori più importanti del club. Federico Chiesa potrebbe essere a breve il prossimo Top Player della formazione bianconera ad apporre la sua preziosa firma in calce al rinnovo del contratto.

Ma il piano di lavoro di Giuntoli prosegue senza soluzione di continuità. Ora sta marcando stretto anche Gleison Bremer e sembra che vi siano tutte le condizioni affinché il matrimonio tra il centrale brasiliano e la Juventus duri ancora a lungo. Almeno fino al 30 giugno 2028. Nel futuro del difensore bianconero quindi ancora tanta Juve. Ancora tanta Serie A.

Dispiace molto per la Premier League, ma il campionato inglese dovrà attendere ancora un po’ l’arrivo di Gleison Bremer.