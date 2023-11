Juventus-Inter, UFFICIALE: designato l’arbitro della sfida

Juventus-Inter, adesso, è ufficiale. Designato l’arbitro del match di domenica. Tutti i dettagli sulla terna.

Il clima di attesa è alle stelle in vista del prossimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter, e la partita si preannuncia ancor più avvincente con l’annuncio della designazione arbitrale.

Per dirigere questa sfida di altissimo profilo è stato scelto un team di ufficiali altamente qualificati. L’arbitro designato è Guida, affiancato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Massa. A coordinare il VAR ci sarà Irrati, coadiuvato da Meraviglia nell’AVAR. Un team di arbitri di primissimo livello che promette di garantire una gestione impeccabile del match.

Guida dirigerà Juventus-Inter

L’arbitro principale per il Derby d’Italia, Guida, è una figura rispettata nel panorama arbitrale italiano. La sua esperienza e competenza sono state evidenziate in numerose sfide cruciali in Serie A, e la sua designazione per il Derby d’Italia sottolinea il livello di importanza attribuito a questa partita. Ad affiancare Guida, troviamo due assistenti di grande esperienza, Meli e Alassio, pronti a garantire che ogni situazione di gioco sia valutata con precisione. Massa, nel ruolo di quarto uomo, avrà il compito di gestire gli aspetti disciplinari in campo.

La scelta di questo team arbitrale di alto livello per il Derby Juventus-Inter sottolinea l’importanza attribuita alla corretta gestione della partita. In un match di tale portata, ogni decisione assume un ruolo cruciale, e la presenza di arbitri esperti è pensata per garantire una direzione equa e imparziale.