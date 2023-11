L’infortunio fa tremare la Juventus: acquisto anticipato

Stagione finita per Gavi: il Barcellona corre ai ripari e punta un big della Juventus per gennaio

Come spesso accade, gli impegni con le nazionali non portano buone notizie agli allenatori dei club e questa volta piange lacrime amare è stato Xavi.

Il Barcellona, infatti, ha perso il suo gioiello Gavi per circa 8 mesi. Il talento spagnolo si è infortunato durante la partita tra Spagna e Georgia, rimediando la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e lesione del menisco. Stagione finita per il classe 2004 che dovrà rinunciare anche agli Europei. Una notizia che il Barcellona non ha accolto per nulla bene ma che è costretto ad accettare. Adesso i blaugrana dovranno correre ai ripari il prima possibile e già a gennaio cercheranno di inserire un nuovo centrocampista. In questo senso, come sottolineato da calciomercato.it, per il Barcellona potrebbe diventare un obiettivo anche Adrien Rabiot della Juventus.

Juventus, il Barcellona perde Gavi e torna su Rabiot: tentativo per gennaio

Il centrocampista francese è da tempo in orbita Barcellona, anche se non è mai arrivata una proposta concreta da parte del club catalano.

La Juventus è a corto di centrocampista, specialmente dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba. Di conseguenza è impensabile che possa accettare di sacrificare Rabiot a gennaio. Ad aggravare ulteriormente la posizione dei bianconeri, però, c’è il contratto dell’ex Psg, in scadenza a giugno 2024. Il rinnovo, così come avvenuto nella scorsa stagione, sta tardando ad arrivare. Le parti sono ancora distanti e il rischio per la Vecchia Signora è che Rabiot possa andar via a parametro zero al termine della stagione in corso. Il Barcellona, però, vuole tentare il miracolo, provando ad assicurarsi il francese già da gennaio, per rimediare all’imprevisto del brutto infortunio di Gavi. Massimiliano Allegri trema all’idea di perdere il suo pupillo del centrocampo e farà di tutto per impedire che vada via. L’anno scorso lo stesso allenatore toscano ha fatto la differenza per convincere Rabiot a rimanere, questa volta, però, potrebbe essere difficile trattenerlo.