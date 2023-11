Gioco, partita e incontro: Juve KO, chiudono l’affare per 35 milioni

La Juventus rischia di rimanere a mani vuote: il Manchester United prepara l’offerta di 35 milioni per il big della Ligue 1

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato invernale e la Juventus vuole farsi trovare pronta a cogliere tutte le occasioni che si presenteranno.

La dirigenza bianconera è concentrata principalmente sul centrocampo e sono in corso le valutazioni per i profili selezionati. Valutazioni che Giuntoli e Manna faranno a 360 gradi, in relazione ad età, costi e rendimento. Piace molto Kalvin Phillips del Manchester City che, però, è richiesto anche da altri club, uno su tutti il Newcastle. La Juve ha valutato anche Hojbjerg del Tottenham e Thomas Partey dell’Arsenal, senza aver ancora affondato il colpo. Di recente si è riaperto un varco per Fabian Ruiz, in uscita dal Paris Saint-Germain in caso di offerta congrua. L’occasione più allettante in rapporto al valore del giocatore e al prezzo è Piotr Zielinski, in scadenza a giugno 2024 col Napoli. Tra i nomi valutati dalla Juventus c’è anche un big della Ligue 1 che, però, è concretamente nel mirino anche del Manchester United.

Il Manchester United prepara 35 milioni per Fofana e manda fuori gioco la Juventus

Il Manchester United, come sottolineato da calciomercato.com, starebbe valutando un’offerta di 35 milioni di sterline per Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese veste la maglia del Monaco, con cui è legato fino a giugno 2025 ma è molto ambito sul mercato. Anche dalla Juventus che cerca un profilo proprio con le sue caratteristiche. Fofana rappresenta il tipico centrocampista fisico e dinamico, in grado di alzare visibilmente il livello del reparto. Inoltre ha grande esperienza internazionale, sia con i club che con la nazionale. Non è esattamente un centrocampista goleador ma nell’assistenza è piuttosto incisivo, come testimoniano i 3 assist messi a referto in questo inizio di stagione. Se pur i bianconeri siano sulle sue tracce, i Red Devils hanno preso un concerto vantaggio. Gli osservatori lo seguono da tempo e hanno fornito commenti piuttosto positivi sul suo gioco. Sir Jim Ratclffe vuole inaugurare il mercato di gennaio con l’acquisto di Fofana e presto potrebbe formulare l’offerta concreta al Monaco.