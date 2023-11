Il VAR unico strumento, niente più arbitri: la rivelazione UFFICIALE è uno scossone

By

Da ‘Il Corriere dello Sport’, parla Casarin a proposito del VAR, ecco cosa ha detto nell’intervista esclusiva: i dettagli.

Casarin, figura di spicco nell’arbitraggio italiano, con molti anni di esperienza in campo e tanti altri come designatore, ha parlato della questione relativa al VAR e, quindi, alle nuove tecnologie di arbitraggio.

Casarin ‘critica’ l’attuale tendenza a modificare regole e protocolli, specialmente nel caso del fallo di mano in area, e invita a un ritorno a un calcio più forte, dove le cadute accentuate e le simulazioni siano limitate. Casarin condivide la sua opinione sul futuro dell’arbitraggio, esprimendo preoccupazione per l’idea che la tecnologia possa sostituire completamente gli arbitri. Sottolinea l’importanza dell’arbitro come figura centrale nel calcio e della necessità di mantenere l’integrità e l’esperienza umana nel gioco.

Casarin: “Arbitro? Una figura destinata a sparire”

La frase ha fatto scalpore, durante l’intervista, riguarda proprio una ‘previsione’ di quello che sarà il futuro dell’arbitraggio, ecco cosa ha detto Casarin a tal proposito: “Una persona importantissima mi ha spiegato che tra qualche anno prenderà il posto dell’arbitro, una figura destinata a sparire. Io quel giorno non voglio esserci”.

Nella lunga intervista, si è parlato anche dell’arbitro Rocchi. Alla domanda su come sta lavorando il noto arbitro italiano, Casarin ha così risposto: “Sta formando giovani in gamba. Che saranno presto sostituiti dall’intelligenza arbitrale”. La vera preoccupazone di Casarin, dunque, è che nel futuro la tecnologia possa sostituire proprio la figura dell’arbitro che, secondo lui, deve essere sempre centrale al calcio, staremo a vedere, dunque, come si evolverà. effettivamente, l’arbitraggio da qui al futuro.