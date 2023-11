La data da cerchiare in rosso: si accordano con la Juve e prendono Vlahovic

La Juventus e Vlahovic, addio a giugno. Il rapporto tra la società bianconera e l’attaccante serbo sembra ormai destinato a chiudersi.

Gennaio 2021, la Juventus di Andrea Agnelli ha affondato un colpo di mercato che avrebbe dovuto assicurarle l’attaccante per il successivo decennio.

Perché il Dusan Vlahovic ammirato a Firenze ha dimostrato di essere un attaccante formidabile in fase realizzativa con in più una giovanissima età che può permettergli un’ulteriore crescita. La Fiorentina ha incassato 80 milioni di euro e la Juventus ha portato a Torino un attaccante che mezza Europa ha inseguito inutilmente. Dopo quasi due anni la Juventus sta facendo i conti con quella onerosissima operazione.

E i conti non tornano, poiché il Vlahovic che aveva ammaliato la Juve e non soltanto, a Torino si è visto soltanto poche volte. In quelle rare occasioni ha dato prova di essere un attaccante dalle grandi qualità e dalle notevoli potenzialità ancora inespresse. Ma, appunto, è accaduto poche volte. Poi una serie di prestazioni sottotono, una pubalgia che ha minato la seconda stagione e quella in corso in cui le reti delle prime giornate hanno illuso un po’ tutti per poi ripiombare in un costosissimo anonimato.

Perché, oltretutto, Dusan Vlahovic continua a costare tantissimo.

La Juventus e Vlahovic addio a giugno

Nella maxi operazione chiusa nel 2021, accanto all’importante cifra sborsata per il cartellino, è stato offerto al calciatore serbo un contratto comprensivo di un elevato ingaggio, in costante crescita, stagione dopo stagione.

Costi non più sostenibili, né giustificabili da parte della Juventus. La strada sembra quasi segnata, con la separazione che avverrà durante la prossima estate. Ma quale il futuro di Vlahovic? Il domani del classe 2000 può essere soltanto in Premier League, data la valutazione che ne ha fatto la Juventus, una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro e l’elevato ingaggio che presumibilmente chiederà l’entourage del serbo.

Football Insider ci informa di come l’Arsenal sembri seriamente orientato a puntare sul centravanti bianconero in vista della prossima sessione estiva. Pertanto no al tentativo di chiudere l’affare durante la finestra di mercato invernale, ma il tutto da posticipare di sei mesi. Qualora l’offerta economica dei Gunners fosse ritenuta soddisfacente la Juventus potrebbe anche decidere di cedere l’ex attaccante viola.

Un’operazione che però non farebbe completamente felice la società bianconera, tranne che per l’eventuale aspetto economico, poiché il rischio di vedere esplodere Dusan Vlahovic altrove penderebbe sempre, come un’angosciosa spada di Damocle, sulla testa di Cristiano Giuntoli e della Juventus tutta.