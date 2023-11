Non c’è due senza tre: nuovo affare con la Juventus

Il Frosinone pesca ancora in casa Juve. La grande intesa sul mercato tra i canarini ciociari e la Juventus potrebbe proseguire a gennaio.

I 15 punti in classifica, e forse ne manca anche qualcuno, raccolti con merito dopo 12 giornate di campionato e con quasi mezza Serie A alle spalle, hanno fatto del Frosinone di Eusebio Di Francesco, la più grande sorpresa di questo inizio di stagione.

Da “sarà la Cenerentola della nostra Serie A” al più gentile: “difficile che si salvi“, erano questi i pensieri ricorrenti e diffusi, tra gli addetti ai lavori, sul Frosinone. E invece la realtà, al momento, è ben diversa. Il Frosinone c’è sempre, che vinca, pareggi o perda. La formazione gialloblù ha una sua precisa connotazione tattica in campo ed è mossa da quell’incredibile entusiasmo, ed esuberanza, che soltanto a vent’anni si può avere.

Il Frosinone c’è e vuole continuare ad esserci. Vuole continuare a viaggiare su questo carrozzone, con non poche crepe, ma parecchio intrigante chiamato Serie A. Ma per questo occorre dare sempre il 110% e se si può ulteriormente migliorare la qualità della rosa il presidente gialloblù, Maurizio Stirpe, non si tirerà indietro. Ecco quindi che la finestra di mercato di gennaio può risultare utile, e produttiva, per mister Di Francesco.

Il Frosinone pesca ancora in casa Juve

Il Frosinone intende fare mercato a gennaio. Per Eusebio Di Francesco, al momento, la priorità riguarda il reparto difensivo. I canarini sono alla ricerca di un difensore centrale giovane, che assicuri affidabilità e costanza di rendimento. Non propriamente il primo che capita. Come è giusto che sia.

In tal senso è illuminante il post su X dell’insider di mercato, Nicolò Schira: “Il Frosinone vuole acquistare un nuovo difensore centrale nella finestra dei trasferimenti di gennaio. Hanno mostrato interesse per Dean Huijsen e Yann Bisseck per un prestito di sei mesi, ma Juventus e Inter hanno rifiutato per ora. Hanno chiesto informazioni anche per Mario Gila (Lazio)“.

Al momento, quindi, Dean Huijsen non si unirà ai suoi ex compagni in bianconero già presenti nel capoluogo ciociaro, come Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, sarà pertanto costretto a cercare altrove per trovare il profilo giusto per la difesa canarina. Se poi, come anticipato da Nicolò Schira, la scelta ricadrà su Mario Gila della Lazio, non dovrà nemmeno allontanarsi troppo.