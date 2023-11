Calciomercato Juventus, svolta UFFICIALE Yildiz: offerta a cifra tonda

Calciomercato Juventus, offerta per Yildiz arrivata ai bianconeri che però l’hanno rispedita al mittente. Il giovane turco non si muove da Torino

C’è chi dice che domenica sera nella sfida contro l’Inter, Massimiliano Allegri stia pensando di mandarlo in campo dal primo minuto. Difficile che questo avvenga – ma non si sa mai, ovviamente – assai più semplice che possa farsi uno spezzone di partita. Di certo il tecnico livornese lo vede, eccome, e non lo vuole mandare via.

Dalla Turchia infatti arriva una notizia importante che riguarda appunto l’ex giovane del Bayern Monaco che la Juve ha strappato ai tedeschi a parametro zero. Una grande mossa questa, soprattutto per quelle che sono le ampie possibilità di miglioramento del calciatore. A dare l’annuncio di questa offerta che la Juve ha rispedito al mittente ci ha pensato il suo agente, Kenan Doğan Genç, che ha svelato anche il nome del club

Calciomercato Juventus, il Benfica su Yildiz

I portoghesi del Benfica, che si solito quando ci sono giovani di mezzo ci vedono davvero lungo, avrebbero offerto 10milioni di euro alla Juve per il cartellino del giocatore. Offerta questa che è stata prontamente rispedita al mittente del club piemontese che pensa che il turco possa definitivamente esplodere e diventare un giocatore universale, uno di quelli in grado di fare la differenza.

Ne è pienamente convinto di questo Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato in campo senza nessun problema e che, come detto, potrebbe pure mandarlo in campo dall’inizio nel match dell’anno. Quello contro l’Inter. Quello che potrebbe valere un clamoroso sorpasso in classifica. Magari con un suo gol. Che spettacolo sarebbe?