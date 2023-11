Cristiano Ronaldo come Re Mida: è inarrivabile, come lui nessuno mai

Cristiano Ronaldo, ecco arrivare l’ennesima conferma della sua grandezza: questi numeri vi lasceranno a bocca aperta.

Magari non ci avrà neanche badato. Forse neppure saprà di essere a capo di questa classifica a sei zeri che ha lasciato tutti, per ragioni che vi spiegheremo a breve, senza parole. Abituato com’è a collezionare record e a guardare tutti dall’alto in basso, potrebbe non essere così importante per lui.

Invece, lo è. Cristiano Ronaldo, secondo HopperHQ, ha battuto tutti ancora una volta. Ci sarebbe lui, infatti, in cima alla lista degli influencer più pagati al mondo, laddove per influencer, in questo caso, non ci si riferisce naturalmente alla sola cerchia dei personaggi che hanno scelto di lavorare nel mondo dei social media. In questo contesto si fa riferimento, più genericamente, a personaggi di successo che sono molto popolari sulle principali piattaforme e che sono in grado di influenzare, di conseguenza, il proprio pubblico di riferimento.

E CR7, in questo, con l’incredibile seguito che vanta, è assolutamente un maestro. Ecco spiegato, quindi, perché sia in cima alla top 100 degli influencer e perché abbia surclassato, come se non bastasse, personaggi di spicco appartenenti ad altri mondi.

Cristiano Ronaldo, neanche Messi arriva a tanto

Al decimo posto, tanto per rendere l’idea dei titani con cui si è battuto, c’è il cantante Justin Bieber, che ha 292 milioni di follower e che guadagna 1,7 milioni a post. Subito dopo c’è Khloé Kardashian, i cui contenuti, rivolti ad una platea che vanta 311 milioni di follower, valgono 1,8 milioni di dollari.

A seguire c’è Beyoncé (1,8 milioni a post) e Kim Kardashian, che si becca 2,1 milioni ogni volta che posta qualcosa sui social. Sesto posto per Ariana Grande (2,2 milioni) e quinto per Dwayne The Rock Johnson, che arriva a quota 2,3. Al quarto c’è poi Kylie Jenner, con 398 milioni di follower e 2,3 milioni di dollari a post.

Ci sono due sportivi, infine, sul podio. Prima di loro, in terza posizione, c’è Selena Gomez, che guadagna 2 milioni e mezzo a contenuto. Medaglia d’argento per Lionel Messi, che ne incassa pochi più di lei e oro, invece, per Cristiano Ronaldo: con 612 milioni di follower e 3,2 milioni a post, è lui il re incontrastato della cerchia di influencer.