Juventus-Inter, Allegri ora ci crede davvero: si è allenato con il resto del gruppo

Juventus-Inter, arrivano buone notizie dopo l’ultimo allenamento alla Continassa: il giocatore non avverte quasi più dolore.

C’è chi lo definisce un possibile spartiacque di un campionato che è iniziato solo da tre mesi ma in cui le gerarchie sembrano essersi già in qualche modo delineate. La distanza tra il secondo posto occupato dalla Juventus e il terzo del Milan è di quelle importanti – sei punti – e potrebbe aumentare ulteriormente dopo questo fine settimana.

I bianconeri avranno il difficile compito di fermare la corsa dell’Inter capolista, che in caso di vittoria si porterebbe a +5 sulla squadra di Massimiliano Allegri. Uno scenario che ovviamente non ci auguriamo, visto che gli uomini di Simone Inzaghi, se escludiamo i due passi falsi con le emiliane (Sassuolo e Bologna) hanno dato l’impressione di avere una marcia in più. Soltanto la Signora è riuscita a tenere il loro passo, puntando su un’organizzazione difensiva impeccabile. I numeri, infatti, non mentono. Juventus e Inter hanno le due migliori difese del torneo: 6 gol subiti i nerazzurri, 7 i bianconeri.

Juventus-Inter, Locatelli potrebbe recuperare per la sfida con l’Inter

Il rammarico del tecnico livornese è quello di non potersela giocare con tutti gli effettivi a disposizione. Continua l’emergenza in casa Juve e la speranza di Allegri è che nelle prossime 24 ore arrivi qualche altra buona notizia dopo i recuperi di McKennie e Miretti.

L’attenzione dell’allenatore bianconero è focalizzate sulle condizioni di Manuel Locatelli, il perno del suo centrocampo. L’ex Sassuolo ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana per via di un infortunio alla costola e negli ultimi giorni si è allenato a parte. Oggi, tuttavia, è tornato a sostenere una parte di allenamento in gruppo, come riportato da Tuttosport. A questo punto aumentano esponenzialmente le possibilità di vederlo in campo contro l’Inter. La sua presenza sarebbe fondamentale in un centrocampo falcidiato da infortuni e squalifiche. In caso di forfait al centro giocherebbe Rabiot.