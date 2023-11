“Juventus tre anni senza Coppe”: la mossa che fa saltare il banco

Ieri c’è stata l’assemblea degli azionisti e c’è stato un dialogo che non è passato inosservato: tutti i dettagli del caso.

Nell’atmosfera imponente dell’Allianz Stadium, si è tenuta ieri l’assemblea degli azionisti della Juventus, la prima sotto la presidenza di Ferrero. Tra i temi discussi, spicca la deliberazione sull’aumento di capitale da 200 milioni di euro, di cui 80 milioni anticipati dalla società madre Exor. Uno degli azionisti più accesi, identificato come Cozzolino come scrivono dal forum della ‘Vecchiasignora.com’, ha preso la parola durante l’assemblea per esprimere la sua insoddisfazione.

Come riportato dalle indiscrezioni, queste sarebbero le parole pronunciate: “Mentre lei (Ferrero) offriva la sua pacatezza, Uefa e Federcalcio hanno risposto con arroganza. Mentre lei offriva rispetto alla giustizia sportiva, la Juve riceveva colpi bassi, azzoppata da un danno economico ben superiore ai 100 milioni, umiliata da un patteggiamento che il tempo svela come un vero e proprio ricatto“, facendo riferimento al recente processo sportivo.

Discussione nell’assemblea degli azionisti: cos’è successo

La risposta di Ferrero alle critiche è stata diretta e senza mezzi termini. Ha difeso l’approccio “Non abbiamo calato le braghe: si rischiavano 2-3 anni senza Europa, non potevamo permettercelo“. La dichiarazione sottolinea la difficoltà delle decisioni prese, evidenziando il delicato equilibrio tra rispetto per la giustizia sportiva e la necessità di preservare il club da gravi conseguenze, come l’esclusione dalle competizioni europee.

L’aumento di capitale, con l’anticipazione di Exor, rappresenta una mossa strategica per rafforzare la situazione finanziaria della Juventus in un momento critico. Tuttavia, la discussione accesa durante l’assemblea sottolinea che i riflettori sono puntati non solo sulla gestione finanziaria del club, ma anche sulle decisioni prese in risposta agli sviluppi recenti.