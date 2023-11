La Juventus perde la stella, UFFICIALE: “Lesione dei legamenti”

La Juventus perde la stella, ecco il comunicato ufficiale del club dopo gli esami strumentali: “Distorsione alla caviglia”.

Due giorni ad uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. L’Inter è in questo momento il miglior test per le ambizioni di una Juventus che vuole dimostrare di poter ambire allo scudetto. Quella parola che Massimiliano Allegri si rifiuta categoricamente di pronunciare. Allo Stadium, domenica sera, arriva la squadra che finora ha fatto meglio in questa prima parte di campionato e che è meritatamente in vetta alla classifica della Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno due punti in più della Signora ed hanno subito un gol in meno, vantando allo stesso tempo l’attacco più prolifico del torneo. Dal canto loro, Chiesa e compagni possono contare sull’entusiasmo delle cinque vittorie consecutive. Una striscia che si è allungata anche due settimane fa dopo la sfida con il Cagliari di Claudio Ranieri, battuto 2-1 grazie ai gol di due difensori, Bremer e Rugani. C’è un’altra Juventus, tuttavia, che la pratica Inter l’ha già archiviata domenica scorsa, una settimana prima del big match della tredicesima giornata di Serie A. Stiamo parlando della Juventus Women, a valanga sulle nerazzurre nel gara giocata a Biella.

La Juventus perde la stella, brutto infortunio per la Girelli

Un 5-0 che lascia poco spazio all’immaginazione. E che conferma, ancora una volta, la forza di una squadra che finora ha perso solamente con la Roma capolista.

Nella goleada rifilata all’Inter femminile è finita nel tabellino dei marcatori anche Cristiana Girelli, l’esperta attaccante bianconera subentrata ad un quarto d’ora dalla fine a Paulina Nystrom. Una gioia effimera, visto che la calciatrice si è appena infortunata durante l’amichevole di ieri con la Freedom. E le notizie che arrivano dopo i controlli di rito non sono per nulla confortanti. “Cristiana Girelli – si legge nel comunicato pubblicato dal club – in seguito a una distorsione alla caviglia destra riportata ieri nel corso dell’amichevole Juventus-Freedom, questa mattina è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione legamentosa. La calciatrice ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.