Pressioni sul club: fanno firmare subito Rabiot

Pressioni sul club, dall’Inghilterra convinti che il tecnico voglia a tutti i costi Rabiot. E in questo modo il rinnovo diventa difficile

Sappiamo tutti che Rabiot – in scadenza la scorsa estate – ha firmato il rinnovo per un solo anno con la Juventus e che quindi, tra un poco di tempo, si dovrà discutere di nuovo per un eventuale prolungamento. Lui per ora ha detto che ci sarà modo, ma attorno alle sue prestazioni l’interesse di molti club europei cresce.

E uno avrebbe avuto come un ritorno di fiamma: sì, proprio così, perché ricordiamo tutti anche che Adrien è stato ad un passo dal Manchester United prima che il club inglese decidesse di interrompere la trattativa per le richieste folli che la madre agente avrebbe fatto. Ma adesso le cose potrebbero cambiare, tant’è che si parla di una pressione sul club da parte di Ten Hag, allenatore dei Red Devils, per la chiusura di un accordo già nel prossimo mese di gennaio, per avere la certezza che la prossima estate il centrocampista francese sia un giocatore della sua squadra.

Calciomercato Juventus, affondo per Rabiot

Allo United le cose al momento non stanno andando bene, diciamo. O almeno non stanno andando come tutti ci si aspettavano. Una squadra che non sembra riuscire in nessun modo a trovare una quadratura e che non riesce a dare continuità ai propri risultati.

Ed è per questo che l’ex allenatore dell’Ajax starebbe chiedendo dei nuovi investimenti sul mercato per aumentare il livello della sua rosa. Investimenti che vedono nel mirino anche Rabiot che potrebbe decidere di provare quell’esperienza in Premier League che ha sempre sognato, stando alle sua parole.