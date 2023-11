“Un pezzo del mio cuore è rimasto lì”: l’ex apre al ritorno alla Juve

L’annuncio fuga ogni dubbio. Dopo Douglas Costa, un altro ex calciatore della Juventus è uscito allo scoperto.

Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Altri logorati dal tempo divoratore. Altri ancora mai sbocciati fino in fondo, che però continuano ad avere un loro perché e vorrebbero ritagliarsi un’altra chance.

In quest’ultima categoria rientra il legame che unisce Federico Bernardeschi alla Juve. L’ex esterno bianconero, legato al Toronto da un contratto in scadenza nel 2026, è stato accostato ai bianconeri diverse settimane fa. Quella del ritorno a Torino dell’ex esterno della Fiorentina non è mai stata un’opzione caldeggiata fino in fondo dall’area mercato della Juve, che ha preferito vagliare altri tipi di obiettivi. Tuttavia, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i diversi temi trattati, Bernardeschi ha toccato anche quello relativo ad un suo nuovo approdo all’ombra della Mole:

“Alla Juve sono diventato un uomo e un calciatore di livello. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì, per la Juve ci sarò sempre. E poi ho casa a Torino“. Anche sul derby d’Italia ormai ormai imminente, Berna ha le idee molto chiare: “I bianconeri possono battere l’Inter se la Juve gioca da Juve, se non entra in campo pensando di doverla vincere per forza, consapevole della grande forza degli avversari ma rispettando se stessa. Non deve snaturarsi”.