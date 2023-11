Il grave infortunio ribalta i piani: Ancelotti ‘frega’ Allegri e punisce la Juve

Nuova tegola per Carlo Ancelotti che perde anche Rodrygo: il Real Madrid corre ai ripari e rovina i piani della Juventus

Dopo la brutta notizia ricevuta dal Barcellona che ha dovuto fare i conti con il grave infortunio di Gavi, questa volta è toccato al Real Madrid.

Dopo Arda Guler e Camavinga, i blancos hanno perso anche Rodrygo che si unisce a Vinicius Jr e alla lunga lista di indisponibili che già comprende anche Courtois, Tchouameni, Bellingham, Kepa, Ceballos e Militao. Il talento brasiliano si è fermato durante il match tra Brasile e Argentina e sarà costretto a saltare diverse partite. Le assenze iniziano a diventare troppe per Carlo Ancelotti che adesso ha bisogno di correre ai ripari. Il Real Madrid, infatti, potrebbe andare sul mercato già a gennaio per inserire un nuovo attaccante. Florentino Perez è già a caccia di nuovi obiettivi e la lista dei candidati per l’attacco è già lunga.

Juventus, addio Sancho: il Real Madrid perde Rodrygo e si fionda sull’attaccante dei Red Devils

Uno dei primi in cima alla lista del Real Madrid è Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda e attuale vice capocannoniere della Bundesliga con 15 gol, dietro solo ad Harry Kane che comanda a 17.

La sua clausola rescissoria è di poco inferiore ai 20 milioni, una cifra più che accettabile per i piani del Real Madrid. Tra le opzioni meno accreditate c’è anche quella di Mauro Icardi, un nome da tenere in considerazione ma sicuramente non una prima scelta. Così come Santiago Gimenez, classe 2001 argentino del Feyenoord che in 15 partite stagionali ha collezionato altrettanti gol, di cui 13 in Eredivisie e 2 in Champions League. Come sottolineato da El Gol Digital, il Real Madrid sta valutando anche diversi nomi in Premier League. In particolare potrebbe pescare in casa Manchester United. Un’opzione è Anthony Martial, sicuramente non entusiasmante come chiamata. L’altra, invece, è più affascinante e potrebbe intralciare i piani della Juventus. Il Real, infatti, sarebbe sulle tracce anche di Jadon Sancho, nome accostato di recente al club bianconero per gennaio. Con l’inserimento dei blancos, le possibilità per la Vecchia Signora di arrivare all’ex Dortmund si riducono sempre di più.