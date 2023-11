Lukaku alla Juventus, ci risiamo: la cifra svela l’esito del nuovo affare

Calciomercato Juventus, Lukaku in bianconero? Si approssima la sessione invernale di mercato e ritornano le voci di Lukaku alla Juventus.

L’inverno come l’estate e la prossima estate come l’estate scorsa? Forse si. Il mercato, a volte, non brilla per originalità ed ecco pertanto ripresentarsi il tormentone dell’estate 2023: Romelu Lukaku alla Juventus.

Alla fine della giostra, ovvero della sessione estiva di mercato, Lukaku è sbarcato nella capitale, sponda Roma. Anche in questa stagione, e in una formazione che sta mostrando evidenti limiti, Lukaku sta dimostrando, ancora una volta, come sia in grado di incidere nel nostro campionato di Serie A. In maniera pesante.

Il centravanti della nazionale belga è in prestito secco alla società giallorossa e per l’acquisto del suo cartellino la cifra è già stata stabilita: 43 milioni di euro. Cosa farà allora la Roma? E qualora la società capitolina non acquistasse il belga a titolo definitivo potrebbe rientrare clamorosamente in corsa la Juventus?

Su Spoortslens.com compaiono le quote riguardanti il futuro di Romelu Lukaku. Quote stimate dopo un lavoro certosino di ricerca ed approfondimenti. Il quadro che viene fuori dopo la visione di tali quote è quanto mai chiaro e sembra porre il gigante belga dinanzi a un bivio. Spetterà poi a lui decidere quale strada intraprendere.

Calciomercato Juventus Lukaku in bianconero?

Top club italiani e della Premier League, nonché della MLS, il campionato statunitense e della Saudi League, la massima serie araba. Il ventaglio di opzioni riguardanti il futuro prossimo di Romelu Lukaku è stato il più ampio possibile.

Alcune quote rendono bene l’idea di come alcuni club non vedranno mai Lukaku. Il Manchester United dato a 100/1, Barcellona e Real Madrid, a 66/1, Milan a 50/1. Se si pensa come si è conclusa la storia tra l’Inter e il colosso belga la quota dei nerazzurri è decisamente buona dal momento che è pari a 14/1. Soltanto un po’ meglio la Juventus, data 12/1, e società che l’avrebbe inseguito per l’intera estate.

Ma la lotta per Lukaku si giocherà tutta tra la Roma, la sua attuale formazione, la cui quota è 4/9 e lo schieramento i club della Saudi League dati, complessivamente, 3/1. Verrà pertanto dall’Arabia Saudita il grande pericolo per la società giallorossa. Se il tutto verrà confermato dalla realtà dei fatti, a quel punto sarà un’impresa improba per i Friedkin competere con gli arabi. E con i petrodollari.