Ad Allegri non va proprio giù: “Abbiamo preso un gol da polli”

Juventus-Inter, il mister Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita del match di Torino: cosa ha detto.

Mister Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la super sfida di questa sera di Torino che si è conclusa adesso.

Queste, di seguito, le parole pronunciate proprio dal mister nel post partita:

“Abbiamo sbagliato molto, potevamo far meglio. L’Inter quando ha campo aperto, l’ha dimostrato nel derby, hanno grande tecnica. Sono forti e fanno giocate negli spazi aperti. Giocano bene: è stato bravo Lautaro. La squadra ha comunque fatto una buona prestazione, erano tre anni che la Juve non giocava per un primato in classifica. Non è stato facile per tutti, ragazzi sono stati bravi. Bisogna rimanere tranquilli e lavorare molto. Adesso dobbiamo concentrarci con una squadra tosta come il Monza”.

“Gol dell’Inter un rimpianto? Abbiamo preso un gol un pochino da polli, ma già dopo il nostro vantaggio avevano sbagliato 2-3 situazioni, potevamo far meglio”.

“A che punto siamo? L’obiettivo è di entratre nei primi quattro, stiamo mantenendo i punti di vantaggio sulla quinta, abbiamo fatto una partita giusta e la squadra si è dimostrata più matura nella compattezza, purtroppo il gol preso potevamo evitarlo”.

“Noi dobbiamo avere coraggio, essere compatti, stiamo trovando un equilibrio che nelle prime partite mancava. Su questo ci stiamo lavorando, bisogna avere pazienza quando abbiamo la palla. La fase difensiva va migliorata, che è fondamentale”.

“Vlahovic, come può trovare la continuità? Credo che oggi abbia fatto la migliore partita da quando è arrivato alla Juventus. Ha giocato da solo anche con Chiesa, ha avuto dei vantaggi, sono molto contento. Si da spesso da fare, può solo crescere, è ancora giovane”

“Gennaio, mercato? Non esiste. Le squadre si fanno a giugno, non a gennaio. Noi l’obiettivo nostro è fare pochi passi alla volta, oggi era importante vincere ma soprattutto non perdere”.