Juventus-Roma, lo scambio di prestiti che fa felice tutti: si fa a gennaio

Durante questa sosta di campionato si è parlato molto delle possibili mosse di mercato che la Juventus effettuerà a gennaio.

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera dovrà intervenire ad inizio del nuovo anno per trovare delle nuove pedine per la rosa di mister Allegri. Che soprattutto a centrocampo ha bisogno di accogliere rinforzi viste le defezioni che ci sono state in questa prima parte della stagione.

Quali saranno gli acquisti che il direttore sportivo Giuntoli riuscirà a mettere a segno è ancora troppo presto per dirlo. Ma di sicuro la priorità al momento è rappresentata dal centrocampo. Si proverà a cogliere qualche occasione che è inevitabilmente si presenterà considerando il fatto che diversi giocatori ambiscono a una maglia da titolare nella seconda parte della stagione. Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso di queste settimane, si valuterà dunque il profilo più adeguato.

Juventus, McKennie in giallorosso in cambio di Karsdorp

Il calciomercato sarà dunque un banco di prova per la Juventus e per il direttore sportivo Giuntoli. Che con il suo lavoro potrebbe spostare gli equilibri e alzare l’asticella del club. Rinforzi dovranno arrivare non solo in mezzo al campo, ma anche negli altri reparti.

Secondo il portale “calciomercatoweb.it” potrebbe esserci un clamoroso scambio di prestiti tra i bianconeri e la Roma di Josè Mourinho. Un affare che potrebbe sistemare, almeno per i prossimi sei mesi, i problemi dei due allenatori. Nella capitale approderebbe in prestito Weston McKennie, centrocampista che Allegri ha utilizzato spesso come esterno destro. E in cambio arriverebbe Rick Karsdorp. Il difensore giallorosso ha tanta concorrenza a destra e Mourinho in quella zona di campo ha già a disposizione pure Celik e Kristensen. Fantacalcio oppure trattativa che può decollare? Il tempo ci dirà la risposta.