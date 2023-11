Rescissione in arrivo: l’assedio alla Juventus non termina mai

Ci stiamo avvicinando ad uno dei match più attesi per la Juventus, quello contro l’Inter di domenica sera.

Non potrebbe essere altrimenti vista la rivalità che c’è tra le tifoserie ormai da anni. Per i bianconeri sarà un duro banco di prova per verificare i progressi fatti nell’ultimo periodo per capire se si sarà in grado di lottare o meno per lo scudetto.

C’è da dire che la sfida contro i nerazzurri non sarà decisiva visto che mancherà ancora tanto alla conclusione del campionato. Ma di sicuro potrebbe dare un nuovo impulso alla stagione di uno Juventus che avrà l’obiettivo minimo di riuscire a centrare il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League. In questi ultimi giorni si è parlato molto di questa partita ma anche delle possibili mosse che i bianconeri potrebbero compiere nel corso della prossima sessione di calciomercato. Del resto a gennaio sono attesi volti nuovi.

Juventus, il Tottenham è alla ricerca di un nuovo portiere

La Juventus però dovrà anche essere brava a tenersi stretta i suoi giocatori migliori, che vengono costantemente monitorati da altri club. Pronti semmai a fare una offerta per portarli via da Torino. Attenzione massima dunque agli effetti domino che potrebbero crearsi tra gennaio e la prossima estate.

Ad esempio il Tottenham è pronto a cercare un nuovo estremo difensore. Il club londinese infatti ormai ha messo alla porta Lloris. Il francese ha perso il posto da titolare a scapito di Vicario ed era stato invitato a trovare una nuova squadra. “Football Insider” spiega che con il calciatore si potrebbe arrivare presto ad una rescissione. Nei mesi scorsi il Tottenham sembrava essere interessato al portiere juventino Szczesny, non è da escludere che in estate possa fare un tentativo per accaparrarsi un portiere di spessore internazionale e di grande esperienza.