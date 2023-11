L’errore tecnico costa carissimo: UFFICIALE, partita da ripetere

Stiamo vivendo già un appassionante weekend calcistico con tante sfide e campioni da poter vedere in televisione.

La serie A è tornata in campo dopo la sosta che c’è stata per gli impegni delle nazionali e le big come Napoli e Milan hanno centrato i tre punti. Diversa invece la situazione della Lazio di Sarri, che è scivolata sul campo della Salernitana.

Oggi l’attesa dei tifosi della Juventus è tutta per la grande sfida di questa sera. I bianconeri di Allegri allo Stadium ospiteranno l’Inter per quello che viene considerato già come uno scontro diretto per lo scudetto, anche se siamo molto lontani dalla conclusione della stagione. Ieri sera non sono mancate le proteste della Fiorentina per la mancata concessione di un calcio di rigore contro il Milan. Episodio del quale si sta parlando molto sui social nel corso di queste ore.

Nel Lazio un errore arbitrale porta alla ripetizione della partita

Purtroppo di episodi arbitrali che fanno discutere non ne accadono soltanto in serie A ma anche in ambito dilettantistico. Calciomercato.it racconta quanto accaduto nel campionato Under 15 Regionale del Lazio nella sfida tra Nuova Rieti e Don Gaspare Bertoni.

Sfida che si era conclusa sul punteggio di 5-3, ma il risultato non è stato omologato e la partita sarà da ripetere. Ecco spiegato il motivo. Nella ripresa al 15′ agli ospiti è stato assegnato un calcio di rigore, ma il penalty non è stato calciato perché dopo l’assegnazione del rigore il tutor arbitrale, presente sugli spalti come osservatore, ha invitato l’arbitro a rivedere la sua decisione. Cosa che è avvenuta tra le proteste e che ha fatto sì che il giudice sportivo prendesse la decisione di non omologare il risultato e di disporre la ripetizione del match.