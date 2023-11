Bomba Juve, Napoli KO: Giuntoli prende il calciatore più decisivo della Serie A

Bomba Juve, i bianconeri sarebbero in vantaggio sui campioni d’Italia in carica: l’obiettivo è convincere il club a cederlo in prestito.

Un’altra doppietta. Il primo gol su rigore, il secondo con un potentissimo destro sul quale il portiere avversario non ha potuto davvero nulla. Con le due reti realizzate ieri sale ad undici il suo bottino personale in questo campionato di Serie A. Undici gol in 13 giornate, quasi la media di un gol a partita.

Checché se ne dica, Domenico Berardi si conferma uno dei giocatori più decisivi a queste latitudini. Il capitano del Sassuolo è stato il man of the match della sfida con l’Empoli, tra le più divertenti della giornata che si concluderà stasera con lo scontro del “Dall’Ara” tra Bologna e Torino. Doveva andare via in estate, i tempi sembravano maturi per lasciare la piccola cittadina emiliana – anche se i neroverdi giocano a Reggio Emilia – dopo un’intera carriera trascorsa nel club della famiglia Squinzi. Sarebbe dovuto diventare un giocatore della Juventus, che lo corteggia da ormai diversi anni ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il Sassuolo, infatti, aveva fissato una sorta di scadenza: a partire da quella data non avrebbe più ceduto il calciatore a meno che non fosse arrivata l’offerta giusta.

Bomba Juve, nuovo tentativo per Berardi a gennaio

Lo ha svelato davanti alle telecamere lo stesso amministratore delegato Giovanni Carnevali, che non fu affatto tenero con i bianconeri.

Ciò però non significa che la Juve non possa tornare all’assalto di Berardi, uno dei possibili acquisti della Signora nel mercato di gennaio. Cristiano Giuntoli, secondo i rumors, sta studiando un piano per arrivare all’attaccante di origini calabresi: convincere il Sassuolo a cederlo in prestito, esaudendo così il suo grande sogno di vestire la maglia di una big e di lottare per traguardi importanti. Come riferisce l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, la Juventus sarebbe in vantaggio sul Napoli, altra squadra che nelle prossime sessioni di mercato proverà a mettere le mani sul capitano del Sassuolo.