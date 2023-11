Lo prendono e lo girano in prestito: bye bye Juventus, il sogno finisce qui

Adesso lo prendono subito e lo girano in prestito. Così la Juventus potrebbe essere superata nella sfida al giovane prodigio.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sta mettendo gli occhi su un giovane talento argentino, Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors. Il piano di Guardiola prevede di ingaggiare Barco e poi prestare il giovane difensore al suo vecchio amico e collega Enzo Maresca, attuale allenatore del Leicester City.

Secondo il ‘the Sun’, la squadra di Guardiola si sta avvicinando a un accordo con il Boca Juniors per assicurarsi i servizi del promettente terzino di 19 anni. Questo movimento segna un ulteriore impegno del Manchester City nell’acquisizione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di svilupparli e plasmarli in stelle del calcio di domani.

Il City prende Barco e lo gira in prestito al Leicester

Il Leicester City è emerso come possibile destinazione per Barco, con Enzo Maresca, già collega di Guardiola, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nel suo sviluppo. La scelta di prestare il giocatore al Leicester suggerisce l’intenzione di fornire a Barco un’opportunità di maturare in una delle leghe calcistiche più competitive del mondo, sotto la guida di un allenatore che condivide una lunga storia di collaborazione con Guardiola.

Il Manchester City sembra, quindi, essere in vantaggio nella corsa per il giovane terzino, superando la concorrenza del Brighton. L’interesse per Barco sottolinea la volontà del club di Guardiola di costruire una squadra per il futuro, investendo in giovani talenti con il potenziale per avere un impatto significativo sul palcoscenico del calcio europeo. La Premier League continua ad attirare giovani talenti da tutto il mondo, e l’arrivo di Valentin Barco potrebbe essere il prossimo capitolo di questa storia. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se il giovane argentino si unirà alle fila del Manchester City prima di intraprendere il suo percorso di crescita al Leicester City con Enzo Maresca.