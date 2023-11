Allegri chiude con la Juventus e passa all’incasso: lo ricopriranno d’oro

Allegri chiude con la Juventus, dopo degli anni vissuti senza nessuna certezza non è più a suo agio. Gli arabi pronti a ricoprirlo d’oro

Anni difficili per Massimiliano Allegri alla Juventus. Sicuramente non come si aspettava quando è tornato a Torino per riprendersi quel posto che è stato di Sarri e di Pirlo, che erano stati suoi eredi. Soprattutto la stagione passata gli ha tolto energie fisiche e mentali non indifferenti.

Ha lottato contro tutto e contro tutti. Ha portato la Juventus in zona Champions League nonostante la penalizzazione in classifica e poi ha accettato anche l’esclusione dalla Conference League senza battere ciglio. Ha accettato un solo acquisto in estate, quello di Weah, e adesso si ritrova secondo a soli due punti da una squadra, l’Inter, che ha una rosa incredibile e che domenica sera è stata fermata a Torino sul pareggio. Insomma, ne ha vissute tante ma adesso – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – non si trova più a suo agio. E questo in corso sarebbe il suo ultimo anno dentro la Continassa.

Allegri dice addio, in Arabia lo ricoprono d’oro

Il giornale spiega che Allegri lascerà la Juventus alla fine della stagione. Pronto anche, nel caso, ad andare in Arabia Saudita dove lo ricopriranno d’oro con uno di quei contratti difficili da rifiutare. Ovviamente non sappiamo per ora quale sarà il futuro di Max, ma di certo anche le voci di un ritorno di Conte diventano sempre più insistenti.

Insomma, un altro ritorno, di quell’allenatore che in questo caso il ciclo incredibile lo ha iniziato e che sta iniziando a mandare dei segnali alla società. Non direbbe di no, il pugliese, davanti ad un’offerta della Juventus. Ormai il passato è passato e le acque si sono calmate. E il futuro inizia a delinearsi.