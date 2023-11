Nuova promessa Mondiale: l’Atletico lo frega alla Juve, delirio Allegri

L’Atletico Madrid prende sul tempo la Juventus e si fionda sul bomber della Bundesliga: la mossa del Cholo Simeone

Massimiliano Allegri ha smentito un possibile intervento della Juventus nel mercato di gennaio, sottolineando la sua soddisfazione per l’attuale rosa.

In realtà, però, è evidente che manchi qualcosa nell’attuale roster a disposizione dell’allenatore toscano. Il centrocampo è piuttosto decimato e privo di soluzioni, rimasto organo di due giocatori del calibro di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. E’ evidente il lavoro sotto traccia di Giuntoli e Manna per cercare di arrivare pronti a gennaio. La Juventus guarda anche al reparto difensivo ma anche all’attacco, se pur non sia una priorità. Ad oggi Allegri può contare su 4 attaccanti come Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean e con una sola competizione da dover fronteggiare è piuttosto tranquillo nelle scelte. A giugno, però, i cambiamenti potrebbero essere concreti e la dirigenza vuole farsi trovare pronta. Una delle idee per il reparto offensivo, infatti, è il bomber della Bundesliga, puntato anche dall’Atletico Madrid.

Simeone scatenato: anche Guirassy nel mirino dell’Atletico Madrid e Juventus k.o

Diego Simeone sta già delineando la tabella di marcia per il mercato di gennaio e uno dei nomi che sta iniziando a circolare con maggiore insistenza per l’Atletico Madrid è quello di Serhou Guirassy.

Si tratta del bomber dello Stoccarda e autentico attaccante rivelazione della Bundesliga. Il classe ’96 ha staccato anche un altro protagonista come Victor Boniface, toccando quota 15 gol in 10 partite di campionato. Dietro solo ad Harry Kane che comanda a 18 la classifica cannonieri del campionato tedesco. Come sottolineato da okfichajes.com, i colchoneros avrebbero individuato l’attaccante guineano come possibile profilo da inserire nella propria rosa. Un attaccante che di recente è stato accostato anche alla Juventus e che potrebbe diventare nuovamente un nome caldo da gennaio. Guirassy ha un contratto in scadenza con lo Stoccarda a giugno 2026, di conseguenza il club tedesco ha la possibilità di dettare il prezzo. L’attuale prezzo di partenza è di 40 milioni di euro, una cifra consistente che, alla luce dei suoi numeri attuali, potrebbe addirittura aumentare.