Juventus-Inter, si è chiusa un’altra partita: firma e clausola da 70 milioni

Juventus-Inter, si chiude così un’altra partita – questa volta sul mercato – che vedeva protagonisti i due club. Firma e clausola da 70milioni di euro

Si chiude un’altra partita. E non sappiamo se era più importante di quella di domenica sera in campo visto che qui parliamo di mercato. Di certo, da adesso in poi, Juventus e Inter sanno che devono spendere 70milioni di euro per poter prendere il giocatore. E non sono pochi soldi.

Il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato che l’esterno dell’Atletico Madrid, ex Udinese, Molina, sta per mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto con i Colchoneros: un accordo fino al 2028 con una clausola rescissoria di 70milioni di euro. Sì, proprio così. Una dimostrazione di come l’esterno sia un punto cardine per Simeone che non vuole lasciarselo scappare in nessun modo. E allora anche questa partita è chiusa, visto che è impossibile pensare che i due club possano spendere così tanto per un giocatore.