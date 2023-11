Regalo Juventus, tifosi in delirio: comunicato e cifre UFFICIALI

Regalo Juventus, si respira di nuovo un certo entusiasmo dopo l’ottimo avvio di stagione della squadra di Allegri.

Se si dovesse tracciare un bilancio di questa prima parte della stagione sarebbe senz’altro positivo. Quando mancano poche giornate al giro di boa, la Juventus è seconda in classifica, a soli due punti dalla vetta. Il campionato è ancora lungo ma i bianconeri stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire ad obiettivi importanti come lo scudetto, che sulla sponda juventina del Po manca da ormai tre anni.

Massimiliano Allegri continua incessantemente a ripetere – l’ha fatto anche a margine della gara con l’Inter di domenica scorsa – che non bisogna fare voli pindarici. Secondo l’allenatore livornese la Juventus deve avere in mente (per adesso) solo il quarto posto ed il ritorno in Champions League. Restare coi piedi per terra e non alimentare troppe aspettative è la sua “missione”, almeno fino a febbraio. Sì, perché se la Juventus riuscirà a rimanere così in alto anche tra un paio di mesi allora anche Allegri potrebbe cambiare idea.

Regalo Juventus, parte col botto la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Fatto sta che tra i tifosi è tornato l’entusiasmo, come dimostrano i due sold out consecutivi con il Cagliari e l’Inter allo Stadium. Il popolo bianconero ha risposto presente.

Abbonamenti in vendita per il girone di ritorno! 🎟️✨ Tante gare da vivere insieme: diventa protagonista di questa stagione e vieni a supportare i nostri ragazzi a casa nostra 🏠 Tutti i dettagli 👉 https://t.co/zDGwAKLO7s pic.twitter.com/3eoJ3Ox3FE — JuventusFC (@juventusfc) November 28, 2023

Ed è notizia di qualche ora fa che la campagna abbonamenti per il girone di ritorno è partita con il botto. Già esauriti ben due settori – primo anello Nord e primo anello Sud – del “tempio” bianconero. Sono due le tipologie di abbonamento, come si legge sul sito del club. Quello “Base”, a partire da 29,90 euro a partita, “offre la possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare e si possono indicare al massimo 2 riserve”. L’abbonamento “Full” invece – a partire da 31,90 euro a partita – “prevede la possibilità di indicare fino a quattro riserve, nonché di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite. E dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito. Inoltre, ha due vantaggi esclusivi: il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri”.