Calciomercato Juventus, Allegri ha detto sì: gratis per sei mesi

Calciomercato Juventus, il clamoroso ritorno sta prendendo piede: c’è anche il sì di Massimiliano Allegri

Un clamoroso ritorno che sta prendendo piede. Anche perché è arrivato il sì di Massimiliano Allegri che ha una stima particolare nei suoi confronti e che quindi lo vedrebbe bene, di nuovo, alle sue dipendenze.

Da parte del giocatore non c’è nessun dubbio: in rete inoltre circola una video nel quale Bernardeschi a specifica domanda su un suo possibile rientro alla Continassa risponde “speriamo”. Insomma, c’è la volontà di tutti secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Una volontà che alla fine della fiera potrebbe anche fare la differenza. Anche se ci sono delle questioni economiche che devono essere limate. E soprattutto c’è solamente una formula affinché Bernardeschi possa arrivare alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi solo in prestito

Il Toronto deve dire di sì ad un prestito di sei mesi. Solamente così si potrebbe vedere l’ex Fiorentina in bianconero. Non c’è altra via, soprattutto perché la Juve non è che possa fare tutti questi investimenti e se ci sono dei soldi da poter mettere sul mercato quelli andranno ovviamente per il centrocampista centrale, un elemento fondamentale per lo scacchiere di Allegri vista la carestia che c’è.

Bernardeschi potrebbe tornare utile non solo come seconda punta, ma anche come esterno quando ci sarà bisogno di attaccare, di affrontare una partita con caratteristiche diverse. Lui a Torino non ha espresso tutto il suo potenziale, anzi, in più di un’occasione ha dato l’impressione di poter dare di più. Ma nonostante questo i tifosi lo vorrebbero di nuovo, almeno alcuni, perché non si è mai tirato indietro. Un affare che si potrebbe fare, a determinate condizioni, ovviamente.