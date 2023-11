Colpo alla Tevez, svolta Juventus: incassato il primo sì

Mercato di gennaio, Juventus all’attacco. In attesa della trasferta di Monza la società bianconera mette a punto le strategie per il mercato.

L’Inter è ormai il passato, il Monza il futuro assai prossimo. L’attualità, però, si chiama mercato di gennaio che, in casa Juventus, potrebbe portare qualche volto nuovo in più rispetto alla sessione estiva.

A dire il vero ne basterebbero due, di volti nuovi, per migliorare il risultato della passata estate. Giuntoli, come al solito, lavora con un occhio rivolto al bilancio ed un altro a quelle che possono trasformarsi in importanti opportunità di mercato. Da valutare, eventualmente, anche chi potrebbe lasciare posto ai possibili nuovi arrivi. Ed intanto la grande sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Inter ha ripresentato un Dusan Vlahovic in grande spolvero. Un gran gol e una presenza più palpabile in campo.

L’attacco della Juventus, però, rimane sempre un reparto monitorato costantemente dal direttore tecnico bianconero. I suoi alti e bassi preoccupano un po’ la dirigenza poiché quest’anno, più che mai, i gol diventano pesantissimi dal momento vi è un obiettivo che per nessuna ragione può essere mancato: la qualificazione alla prossima Champions League. E proprio il reparto offensivo potrebbe vedere l’arrivo di un volto nuovo, e noto, inseguito da tempo dalla Juventus: Jadon Sancho.

Mercato di gennaio, Juventus all’attacco

Jadon Sancho, attaccante della nazionale inglese, classe 2000, è pronto a salutare il Manchester United.

Diciamo che trattasi di una separazione assolutamente consensuale. Il club ha voglia di salutare il giovane attaccante, così come l’attaccante ha voglia di cambiare aria e riprendere a giocare con continuità. L’insider di mercato della Juventus, Matthijs Pog, ha parlato di Jadon Sancho in un post su X:

“La Juventus ha già contattato lo United per Jadon Sancho, i bianconeri vorrebbero ingaggiarlo in prestito con il #mufc che coprirebbe gran parte del suo stipendio e non una piccola parte. La Juventus sta aspettando“. Pertanto l’intenzione della società bianconera sembra quella di rafforzare ulteriormente l’attacco.

Attaccante che ama giocare prevalentemente sulla fascia, dotato di velocità e di un ottimo dribbling, Sancho potrebbe far parte, insieme a Chiesa e Vlahovic, di un possibile tridente. Ipotesi tattica che peraltro è stata già prefigurata con l’ipotesi di acquisto di Domenico Berardi.

I prossimi giorni saranno decisivi poiché anche il Manchester United ha fretta di chiudere la pratica Jadon Sancho.