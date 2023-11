Juventus-Inter senza fine: Giuntoli fulmina Marotta, “incontro” in settimana

Juventus-Inter non finisce mai. Giuntoli vuole bruciare Marotta per il colpo in Serie A. “Incontro” in settimana per i bianconeri

Non finisce mai Juventus-Inter. Perché qui non parliamo dello scontro in campo, ma di quello che potrebbe succedere sul mercato. Sì, ci sono molti elementi che piacciono sia ai bianconeri sia ai nerazzurri, uno di questi incrocerà i bianconeri venerdì sera. E chissà, magari potrebbe essere l’occasione di iniziare a capire se ci sono i margini di un’operazione. A gennaio è difficile, a giugno si potrebbe fare.

Parliamo di Colpani, come svela TuttoSport questa mattina in edicola, un elemento che a quanto pare piace a Giuntoli ma pure a Marotta. Un elemento conteso tra i due club che guidano il campionato di Serie A e che guarda il caso si metterà in mostra proprio venerdì sera davanti alla dirigenza bianconero visto che è in programma l’anticipo tra la truppa di Allegri e quella di Palladino.

Juventus-Inter, sfida per Colpani

Un centrocampista ideale – si legge questa mattina sul quotidiano – sia per la Juventus sia per l’Inter. Un giocatore che ha caratteristiche importanti che potrebbero essere decisive sia per lo scacchiere di Inzaghi sia per quello di Allegri. E a noi questo interessa, che possa essere importante per il tecnico livornese che con il campionato che sta facendo con la sua squadra sta dimostrando di meritarsi un innesto importante per la prossima sessione di mercato, quella di gennaio, per giocarsi il titolo fino al termine della stagione.

Come detto è difficile prenderlo a gennaio soprattutto perché Palladino difficilmente darà il via libera, ma la Juventus ci potrebbe provare a determinate condizioni. Vedremo. Come detto domani sera in occasione dell’anticipo di Seria A ci potrebbe essere un primo approccio.