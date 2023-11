L’alba di un nuovo ciclo, Chiesa sta per firmare: manca solo l’ufficialità

Federico Chiesa è pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto. A svelare che è tutto fatto ci pensa la Gazzetta dello Sport

L’alba di un nuovo ciclo dentro la Juventus. Un ciclo che si spera possa essere vincente. Di certo con Chiesa in squadra le cose possono essere davvero assai più semplici. Anche perché secondo la Gazzetta dello Sport il rinnovo è cosa fatta.

Dovrebbe allungare il suo accordo con la Juve l’attaccante bianconero che Spalletti ha definito il Sinner azzurro: quello capace di trascinare, di vincere le partite, di fare la giocata giusta proprio nel momento in cui serve. Insomma, Chiesa è un giocatore unico e lo ha dimostrato anche nella gara contro l’Inter quando ha regalato a Vlahovic il pallone dell’uno a zero. Ci sarebbe già stato un incontro con l’agente per un anno in più di contratto. Quindi Chiesa dovrebbe prolungare fino al 2026, per adesso. Poi si vedrà.