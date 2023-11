Osimhen inguaia la Juventus: fuori uno, game over Giuntoli

Calciomercato Juventus, un profilo che piace ad entrambe i club e che potrebbe essere l’eventuale sostituto offensivo.

Napoli e Juventus alle prese con il, possibile, dopo di. Infatti, gli attuali campioni d’Italia stanno prendendo in considerazione di puntare un obiettivo che piace, anche, ai bianconeri in caso il Chelsea dovesse fare sul serio per Victor Osimhen.

Il calciomercato si anima ulteriormente per la Juventus, con il nome di Victor Boniface che emerge come possibile alternativa di peso in vista del post-Vlahovic ma anche il Napoli, in tal caso, come già anticipato poc’anzi, lo metterebbe nel mirino se dovesse partire proprio il loro top player in direzione Premier League.

Boniface come sostituto di Osimhen

Victor Boniface ha attirato l’attenzione dei dirigenti juventini grazie alle sue prestazioni impressionanti e alla sua abilità nel segnare gol. Il giovane talento ha già dimostrato di avere un grande potenziale e la Juventus sembra essere pronta a considerarlo come possibile rinforzo in attacco ma nonostante ciò, anche il Napoli sembra interessata al giocatore, soprattutto, come dicono da ’90min.com’, il Chelsea dovesse prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di lanciarsi sul bomber dei partenopei, Osimhen.

Il mercato di gennaio potrebbe, dunque, vedere il Napoli muoversi per sondare la disponibilità di Boniface e avanzare eventualmente nella trattativa, qualora dovessero perdere il loro pupillo offensivo. La concorrenza potrebbe essere agguerrita, ma la Vecchia Signora sembra, comunque, interessata ancora al giocatore, osservandolo dalla finestra in caso appunto, anch’essa, dovesse trovarsi alla spiacevole situazione di sostituire uno dei bomber titolari. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità in merito, con la piena consapevolezza che, comunque, verrà scelto il profilo adeguato alle necessità. La Juventus d’altro canto spera di continuare ancora e per lungo tempo con il proprio top player.