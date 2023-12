Calciomercato Juventus, colpo alla Rabiot: firma per un anno

Calciomercato Juventus, protno a firmare per un solo anno proprio come successe con il centrocampista francese: i dettagli.

La Juventus si trova attualmente in una fase cruciale dei negoziati per il rinnovo del contratto di uno dei suoi talenti più brillanti, Federico Chiesa.

Mentre il club continua a consolidare il suo gruppo di giocatori chiave, si prefigge di assicurarsi che i suoi campioni, che rappresentano sia il presente che il futuro, rimangano fedeli alla squadra bianconera. Il focus principale è su Dusan Vlahovic, che ha recentemente dichiarato la sua intenzione di restare in bianconero. La Juventus conta sulle abilità di Vlahovic per contribuire in modo significativo nel perseguire obiettivi ambiziosi, come centrare la Champions League e competere per lo scudetto contro l’Inter. Nonostante una stagione altalenante, il gol segnato contro l’Inter ha dimostrato il suo potenziale, sottolineando la sua determinazione a tornare a essere un goleador.

Rinnovare Chiesa: obiettivo prioritario

Federico Chiesa è un altro giocatore chiave per la Juventus, anche se il suo contributo in termini di gol non è stato eccezionale ultimamente, in parte a causa di un infortunio. Tuttavia, sia il tecnico Allegri che la dirigenza bianconera sono consapevoli delle capacità di Chiesa e delle prestazioni che può offrire quando è al meglio della forma. La questione del rinnovo di Chiesa è ora al centro dell’attenzione. Con il suo contratto che scade nel giugno 2025, la Juventus cerca di evitare brutte sorprese e ha intensificato gli incontri con l’agente del giocatore, Ramadani. La volontà di entrambe le parti di continuare la collaborazione è evidente, ma è necessario trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Secondo le ultime informazioni riportate da ‘gazzetta.it’, l’incontro della scorsa settimana ha segnato progressi significativi. La Juventus, pur non mostrando fretta, desidera evitare il rischio di perdere Chiesa a parametro zero nell’estate successiva. La promessa di Ramadani sarebbe stata quella di non permettere che ciò accada, indipendentemente dalla decisione finale di Chiesa.