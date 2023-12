By

Calciomercato Juventus, Giuntoli e la Meglio Gioventù. Il direttore dell’Area tecnica bianconera riparte dai migliori giovani in circolazione.

La Juventus che ha in mente Cristiano Giuntoli sarà una squadra sempre più giovane. Vuoi per necessità ma anche, e soprattutto, per scelta.

La società bianconera, negli ultimi anni, ha investito molto nel settore giovanile. E’ stata la prima società italiana ad avere una seconda squadra impegnata nel campionato di Serie C. Un progetto sottovalutato, inizialmente, dalle altre società che ora invece, osservando i risultati della Next Gen bianconera, si stanno repentinamente ricredendo. Anche in questo la Juventus ha fatto da apripista.

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla direzione dell’Area tecnica la Juventus ha intenzione di rilanciare ulteriormente gli investimenti sui giovani talenti, italiani e non. Pertanto non sorprende che la società bianconera sia sulle tracce di uno dei migliori, giovanissimi talenti del calcio italiano. Un talento nato in una tradizionale fucina di campioni, il settore giovanile della Cremonese. Lì dove è nata la stella di Gianluca Vialli.

Giuntoli e la Meglio Gioventù

La ricerca dello staff di osservatori della Juventus della Meglio Gioventù italiana li ha condotti a Cremona.

Marco Conterio ci informa infatti di come la Juventus sia su uno dei migliori talenti del calcio italiano. La società bianconera è in trattativa con la Cremonese per Guido Della Rovere. Classe 2007, il giovanissimo talento grigiorosso è un trequartista ed interno offensivo mancino.

Cresciuto nel prolifico settore giovanile della Cremonese, in questa stagione sta mostrando il meglio di sé nel Campionato Primavera dove finora ha disputato sette gare realizzando tre reti e tre assist.

Il progetto Juventus-Gioventù prosegue il suo cammino. La rinascita bianconera passa anche, e soprattutto, attraverso i giovani.