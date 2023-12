Clamoroso Bayern Monaco, bye bye Juventus: pagano la clausola

Adesso il club ai vertici europei vuole fare sul serio. Così, intendono chiudere l’operazione. I dettagli dell’affare.

Nelle ultime settimane, il Manchester United ha manifestato un forte interesse nei confronti di Serhou Guirassy, attaccante di 27 anni attualmente in forza al VfB. La società inglese è pronta a esplorare le possibilità di acquisizione di questo talentuoso giocatore, il quale vanta una clausola rescissoria al VfB pari a 17,5 milioni di euro.

Guirassy, con una straordinaria stagione alle spalle, si è guadagnato la posizione di secondo miglior attaccante della Bundesliga, con ben 15 gol all’attivo. Solo Harry Kane, con 18 reti, lo precede nella classifica dei migliori cannonieri del campionato tedesco. Questo rende il giocatore francese una pedina ambita sul mercato, e il Manchester United è deciso a sfruttare l’opportunità di arricchire la propria rosa con un attaccante dalle indiscutibili qualità.

Vogliono Guirassy subito: pagano la clausola

La clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro rappresenta un prezzo accessibile per un attaccante del calibro di Guirassy, specialmente alla luce delle sue prestazioni in Bundesliga. Il Manchester United, notoriamente in cerca di rinforzi nel reparto offensivo, ha individuato in lui una possibile soluzione per potenziare la propria forza d’urto in attacco.

La situazione contrattuale di Guirassy presso il VfB potrebbe facilitare la trattativa, dando al Manchester United la possibilità di agire tempestivamente sul mercato per assicurarsi le prestazioni di questo talentuoso attaccante. La società inglese ha dimostrato in passato la sua capacità di attrarre giocatori di calibro internazionale, e l’interesse per Serhou Guirassy sembra confermare la volontà del club di puntare su talenti emergenti per costruire una squadra competitiva. Con l’evolversi del mercato delle trattative, sarà interessante seguire gli sviluppi legati al possibile trasferimento di Serhou Guirassy al Manchester United. La sua esperienza in Bundesliga e la sua abilità nel segnare gol potrebbero rappresentare un notevole valore aggiunto per il club inglese, che cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano anche a livello internazionale.