La Fiorentina si ‘vendica’ della Juventus: acquisto anticipato e Giuntoli KO

Calciomercato Juventus, anche la Fiorentina potrebbe farsi sotto sul profilo che tanto piace ai bianconeri: i dettagli.

Il calciomercato invernale si avvicina e la Fiorentina sembra essere pronta a mettere sul tavolo un’offerta allettante per il giovane centrocampista serbo Lazar Samardzic, precedentemente accostato alla Juventus nelle voci di mercato.

Stando alle ultime notizie riportate da “La Nazione”, la Fiorentina sarebbe interessata a Samardzic e potrebbe formulare una proposta concreta già nel prossimo mercato di gennaio. Secondo le indiscrezioni, i viola sarebbero disposti a offrire alla Udinese una somma in contanti di 10 milioni di euro per assicurarsi il talentuoso centrocampista serbo.

Fiorentina su Samardzic: anticipano la Juve

Tuttavia, nonostante la cifra interessante proposta dalla Fiorentina, sembra che l’Udinese mostri una certa resistenza a cedere Samardzic a una cifra così modesta. Le voci di corridoio suggeriscono che i friulani vorrebbero ottenere qualche milione in più per considerare seriamente l’avvio di una trattativa, specialmente considerando il periodo stagionale in corso. Lazar Samardzic, classe 2002, ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche e la sua versatilità nel centrocampo. La sua esperienza con l’Udinese e la nazionale serba potrebbero rappresentare un valore aggiunto per qualsiasi squadra interessata a rinforzare il reparto mediano.

Il mercato invernale è sempre un periodo delicato, con le squadre alla ricerca di rinforzi mirati per affrontare la seconda metà della stagione. La Fiorentina sembra essere in prima linea nella corsa per Samardzic, ma il costo finale del trasferimento potrebbe essere un punto cruciale nelle trattative. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se la Fiorentina riuscirà a chiudere l’accordo per il giovane talento serbo durante la finestra di mercato di gennaio. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo sull’operazione in arrivo.