Sogno Thuram-Juventus, Pimenta allo scoperto: “Ricorda Pogba”

Sogno Thuram-Juventus. Le parole della procuratrice Rafaela Pimenta fanno sognare i tifosi della Juve mentre Giuntoli studia come arrivarci.

La stagione appena iniziata avrebbe dovuto rappresentatore la rivincita, sul campo, di Paul Pogba. L’annata precedente è da dimenticare, vissuta tra studi medici per via di continui infortuni e situazioni familiari che non si augurerebbero nemmeno al peggior nemico.

Per questo il centrocampista francese si era presentato alla Continassa con una settimana d’anticipo rispetto ai suoi compagni. Voleva recuperare. Al più presto. Un recupero che procedeva, lentamente, ma procedeva. Poi la prima partita di campionato ad Udine dove Pogba non è sceso in campo. Le analisi di rito e la scoperta peggiore: positività al testosterone.

Il mondo è crollato addosso a Pogba, ad Allegri ed a una società che sperava di essere uscita, finalmente, da un tunnel nerissimo. E invece si ricominciava con gli avvocati, giudici e tribunali. E’ passato qualche mese da allora. La Juventus sta andando bene in campionato, nonostante poi abbia vissuto una nuova delusione.

La squalifica di Nicolò Fagioli, per le scommesse illecite online, è stato un altro duro colpo. La Juventus che verrà dovrà fare ancora i conti con Pogba. Con il suo sostituto. Giuntoli ha ha un sogno di nome Khéphren Thuram. Del giovane campione francese ha parlato la sua procuratrice: Rafaela Pimenta, che cura gli interessi anche di Pogba.

Sogno Thuram-Juventus: “Ricorda Pogba”

La nota procuratrice ha concesso un’intervista a calciomercato.it dove ha toccato diversi argomenti, compreso quello che affascina di più il popolo bianconero: Khéphren Thuram.

Nato a Reggio Emilia nel 2001, Khéphren Thuram non è un obiettivo della Juventus, è l’obiettivo per il centrocampo della Juventus che Giuntoli ha in mente. E chi meglio della sua procuratrice che sa tutto di lui, della sua storia, della sua famiglia, delle sue aspirazioni, può parlarne con cognizione di causa.

Quando le viene chiesto se il giovane Thuram assomigli un po’ a Pogba, la sua risposta è stata precisa: “Per la forza, visione di gioco, e tempi si, concordo. E anche dal punto di vista fisico ci sono dei tratti comuni. Ha la serenità che ci vuole in quella posizione“.

Possibilità che giochi in Italia? La risposta è stata che il campionato italiano ha già un Thuram che gioca nell’Inter. Forse la maniera più delicata per far comprendere alla Juventus quanto sia complicata la strada che porta al suo club, il Nizza e a Khéphren Thuram. Chissà.