Zidane al posto di Allegri: soffiata esplosiva dalla Francia

Si continuerà a lavorare sodo in caso Juventus per raggiungere gli obiettivi che i bianconeri si sono prefissati in questa stagione.

La missione principale del gruppo allenato da Massimiliano Allegri sarà quello di riuscire a conquistare un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Ma dopo il match contro l’Inter cresce la consapevolezza nei propri mezzi da parte di Gatti e compagni.

La Juventus spera di poter riuscire a lottare per la conquista dello scudetto, anche se obiettivamente ci sono squadre che sembrano essere più attrezzati per la conquista di questo traguardo. Inter in primis. Ma la squadra di Allegri è ormai raggiunto una grande maturità e il giusto equilibrio in campo. Per questo motivo nelle prossime settimane dovrebbe dare il massimo per rimanere agganciata al treno di testa. Con la speranza che il calciomercato possa portare volti nuovi a Torino in grado di migliorare la qualità dell’organico.

Juventus, Zidane si allontana sempre più da Torino

L’intenzione del club è quella di tornare ad aprire un nuovo ciclo vincente, un’era fatta di grandi trionfi sia sul territorio italiano che all’estero. Un progetto sul quale sta lavorando con costanza Massimiliano Allegri. Che proprio in queste ore ha ancora una volta parlato del suo futuro allontanando l’ipotesi di una partenza.

“Ho un contratto fino al 2025 e stiamo lavorando per i prossimi anni sul futuro della Juventus” ha detto l’allenatore. In Francia sottolineano come queste parole possano avere delle ripercussioni sul futuro invece di Zinedine Zidane. “Le10sport” parla proprio del fatto che l’ex bianconero è senza squadra dal 2021 e sembrava poter tornare in corsa proprio come erede di Allegri. Ipotesi a questo punto sempre più lontana. Zidane rimane dunque una opzione del Real come erede di Ancelotti ma allo stesso tempo dovrà valutare anche altre offerte se vorrà tornare presto in panchina.