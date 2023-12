Dalla Juventus al Barcellona: la chiamata del ds sblocca l’affare

Dalla Juventus al Barcellona, il dirigente dei catalani lo ha chiamato e vuole chiudere velocemente l’affare. La situazione che sblocca l’affare

La Juventus si sta muovendo non solo per gli innesti che ci possono essere nel prossimo mercato di gennaio, dove il reparto interessato sarà sicuramente il centrocampo visti i problemi che in quella zona ha Massimiliano Allegri, ma anche per il prossimo anno dove, anche in difesa, qualcosa potrebbe succedere.

Soprattutto perché quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione in bianconero di Alex Sandro: il brasiliano che ieri sera è tornato a giocare contro il Monza dopo l’infortunio è in scadenza, e quasi sicuramente questi saranno gli ultimi suoi mesi a Torino. E la Juve sta pensando di trovare un sostituto, magari pure a parametro zero e lo avrebbe anche trovato: parliamo di Hermoso dell’Atletico Madrid, anche lui in scadenza e che potrebbe salutare Simeone.

Dalla Juventus al Barcellona, si muove Deco

C’è un problema per Giuntoli, però. Secondo le informazioni che sono state riportate da El Gol Digital infatti, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, si sarebbe iniziato a muovere per Hermoso contattando gli agenti del calciatore per capire se ci sono le delle possibilità per portarlo il Catalogna il prossimo anno.

Hermoso, che nella sua carriera non ha mai giocato fuori dalla Spagna, potrebbe prendere o una decisione “conservativa”, rimanendo così nella Liga, oppure cambiare vita, accettando quella che potrebbe essere l’offerta della Juve o magari anche quella del Milan che, secondo i ben informati, si sarebbe mosso per il difensore.