De Zerbi ritorna in Serie A, le cifre parlano chiaro: ‘scelta’ la prossima squadra

De Zerbi, il futuro dell’attuale allenatore del Brighton è già chiaro: tutto deciso, pronto a tornare in Serie A.

Basta un nonnulla per sparigliare le carte. E infatti, a quanto pare, tutto è cambiato nel giro di una serata. Anzi, nell’arco di 90 minuti, volendo essere ancor più precisi. Se alla vigilia di quella partita le cose stavano in un modo, al fischio dell’arbitro niente era più uguale a prima.

La sconfitta pesantissima che il Milan ha subito per mano del Borussia Dortmund martedì sera ha spalancato le porte a nuovi e possibili scenari. Sembra ormai assodato che Stefano Pioli non allenerà il Milan la prossima stagione, visto e considerato che questa stagione, mettiamola così, non è iniziata esattamente nel migliore dei modi. La squadra sembra traballante e le difficoltà non sono mancate, motivo per il quale è assai probabile che le responsabilità ricadano sul tecnico originario di Parma.

Per i bookmaker, come riferisce anche AgiproNews, non si tratterebbe di un’ipotesi, ma addirittura di una certezza: è già scattato, infatti, il toto-allenatore, per individuare quale tra i profili in quota possa raccogliere l’eredità di Pioli.

De Zerbi, i numeri non mentono mai: pronto a tornare

Il tecnico rossonero potrebbe lasciare il Milan già nella prossima estate ed è per questo che i betting analyst di Snai si sono subito messi a lavoro.

In pole, a sentir loro, ci sarebbero Raffaele Palladino e Thiago Motta, il cui arrivo a San Siro varrebbe eventualmente 4 volte la posta. Ne varrebbe 5, invece, l’ingaggio di uno fra Antonio Conte e Roberto De Zerbi, che attualmente allena il Brighton e ha centrato la qualificazione alle fasi finali di Europa League ma che tutti sperano possa tornare presto in Serie A.

Sembrano molto più remote, invece, le altre opzioni sul piatto, segno che i bookmaker non reputano plausibile l’ipotesi che a prendere il posto di Stefano Pioli al Milan possano essere Igor Tudor o Francesco Farioli del Nizza. Un discorso a parte va fatto, invece, per quanto riguarda le tempistiche dell’addio dell’attuale tecnico rossonero: per Better, l’addio entro gennaio è dato a 3.