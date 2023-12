Grave infortunio, fuori in barella: mercato Juventus stravolto

Si è accasciato a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella. Come cambiano le strategie della Juventus.

Reduce dall’importantissimo successo ottenuto all’U Power Stadium di Monza, la Juventus sta recuperando energie fisiche e nervose importanti in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Le manovre di mercato per i bianconeri, però, sono cominciate già da tempo.

Alla luce dei numerosi problemi riscontrati in questa prima parte di stagione con le squalifiche di Pogba e Fagioli, Giuntoli ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di nuove soluzioni sul mercato. Sono diversi i profili monitorati per puntellare il centrocampo. tra questi figura sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo, che con il Psg sta faticando a ripetere le ottime prestazioni fornite con la maglia del Napoli, non è considerato incedibile dai parigini. Tuttavia l’ultimo infortunio in cui è rimasto coinvolto potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Fabian Ruiz è stato infatti costretto ad abbandonare il campo anzitempo nel corso della sfida tra Le Havre e Psg. A causa di un problema alla spalla, lo spagnolo è stato portato via in barella. Dalla Francia il sospetto che il problema sia piuttosto grave è concreto. Molto presumibilmente nel corso delle prossime settimane il calciatore si sottoporrà ad esami strumentali specifici per certificare la concrete entità del guaio fisico. Anche la Juventus, ovviamente, osserva interessata.