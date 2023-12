Ci stiamo avvicinando alla riapertura del calciomercato e per la Juventus il mese di gennaio sarà da vivere molto intensamente.

In queste ultime settimane dell’anno solare la squadra di Allegri è chiamata a dare il massimo per rimanere nelle prime posizioni della graduatoria. Non bisogna dimenticare che l’obiettivo minimo sarà la conquista di un ringraziamento utile per la zona Champions League, anche se i tifosi sognano in grande.

Per duellare per lo scudetto ci sarà bisogno di una grande continuità di risultati ma anche di qualche innesto in sede di calciomercato. La Juventus ha bisogno almeno di un nuovo centrocampista ma probabilmente anche di qualche altro volto in difesa e in attacco. Tanto lavoro da compiere dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che dal resto già da qualche tempo a questa parte sta lavorando alla squadra del futuro. Con la speranza di poter raccogliere al volo anche qualche occasione che si presenterà nella sessione di gennaio.

Juventus, il Fulham pronto a soffiarti due giocatori

Il problema per i bianconeri è rappresentato da una concorrenza sempre più agguerrita e pronta a mettere sul piatto delle cifre per le quali sarà difficile poter replicare. Come sappiamo la Juve ha la necessità di portare a Torino almeno un nuovo centrocampista, se non due. Con tanti nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane.

Tra cui quelli di Pierre-Emile Hojbjerg e Kalvin Phillips, centrocampisti rispettivament di Tottenham e Manchester City che sono finiti nel mirino del Fulham. Questo perché i londinesi a gennaio dovranno probabilmente trovare il sostituto di Palhinha, che è prossimo a passare al Bayern Monaco. Fulham che – come spiega calciomercatoweb.it – avrebbe dalla sua non solo la disponibilità economica, ma anche il vantaggio di offrire ai mediani la permanenza in Premier Leegue, il loro torneo preferito.