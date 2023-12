Ha fatto impazzire Spalletti: approda alla Juve per 15 milioni

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo e i tifosi aspettano con ansia novità dall’arrivo del nuovo anno.

Non potrebbe essere altrimenti visto che finora la stagione attuale ha regalato delle grandi soddisfazioni alla tifoseria. La squadra di Allegri non solo è in piena corsa per il piazzamento Champions, ma può anche strizzare l’occhio allo scudetto. Che è il grande sogno di Chiesa e compagni.

C’è ancora tanto lavoro da fare e del resto non siamo nemmeno arrivati finora al giro di boa. Ma non ci sono dubbi sul fatto che finora la Juventus abbia fatto molto bene. Dimostrando in più occasioni di aver trovato i giusti equilibri in campo. Certo è che in ogni caso la società dovrà fare qualche ritocco a gennaio, non potrebbe essere altrimenti. Con Giuntoli che va a caccia di qualche affare, magari qualche innesto low cost per non incidere troppo sul bilancio.

Juventus, Sudakov altro nome per rinforzare la squadra

La priorità di mercato della squadra bianconera sarà ovviamente l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa garantire al tecnico delle alternative sulla linea mediana, visto che al momento la coperta è davvero corta. Ciò non toglie però che potrebbero arrivare rinforzi anche in altri reparti.

Come ha spiegato infatti Sportmediaset i bianconeri sono sulle tracce del centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk Georgiy Sudakov, classe 2002. Un calciatore che nonostante la giovane età si sta affermando a livello mondiale. E ne sa qualcosa anche la nazionale azzurra, con Spalletti che ha visto da vicino il suo talento durante l’ultimo match giocato dall’Italia contro l’Ucraina. Una operazione che Giuntoli potrebbe portare a termine mettendo sul piatto una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro. Bisognerà fare presto per anticipare una concorrenza che rischia di essere sempre più folta.