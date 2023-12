Offerta folle per Gatti: comunicazione Juventus già partita

Non si finisce mai di lavorare in casa Juventus con lo sguardo dei bianconeri che è già proiettato alle prossime partite.

La vittoria ottenuta contro il Monza ha consentito agli uomini di Allegri di ergersi, almeno per il momento, al primo posto della classifica di serie A. Tre punti d’oro che hanno dato al gruppo bianconero una maggiore autostima e la consapevolezza di poter lottare anche per lo scudetto.

Di sicuro molto importante per la Juventus sarà il prossimo calciomercato che riaprirà i battenti nel mese di gennaio. I bianconeri si ritrovano nelle prime posizioni ma non possono essere certo considerati i grandi favoriti per lo scudetto, visto che ci sono squadre che sono maggiormente attrezzate. Ma se il calciomercato porterà alla corte di Allegri dei volti nuovi, ecco che i bianconeri potrebbero avere le carte in regola per potersi giocare le proprie chance. Tanto lavoro in vista dunque per il ds Giuntoli.

No al Nottingham Forest: la Juventus non cede Gatti

Certamente il prossimo mese di gennaio sarà quello chiave per capire le ambizioni del club in questa stagione. Oltre agli acquisti però i bianconeri stanno cercando anche di blindare i loro pezzi pregiati. In tal senso vanno letti i summit che stanno cercando di portare ai rinnovi, ad esempio, di Chiesa e Rabiot.

Non bisogna dimenticare che ci sono altri club, italiani ed esteri, sempre in agguato. Tuttosport ha rivelato infatti che gli inglesi del Nottingham Forest si sarebbero fatti avanti con i bianconeri per il difensore Federico Gatti. Mettendo sul piatto una somma importante, circa 25 milioni di euro. La Juventus dal canto suo avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Ormai Gatti è un punto fermo della squadra di Allegri, che gli sta affidando spesso la maglia da titolare. E la sua crescita è sotto gli occhi di tutti.