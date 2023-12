Stellina alla Ibrahimovic: la Juventus lo “frega” al Barcellona

Stellina alla Ibrahimovic, Giuntoli fa sul serio per il giovane talento svedese che sta facendo perdere la testa a diversi top club d’Europa.

Nove punti di vantaggio sulla quinta dopo 14 giornate di campionato. Un divario importante che consente alla Juventus di sognare in grande e che i bianconeri potrebbero presto ampliare in caso di successo con il Napoli nel big match dell’Immacolata, venerdì prossimo.

E se di scudetto Massimiliano Allegri non vuole neppure sentirne parlare, non si può negare che Chiesa e compagni possano già contare su un margine non indifferente nei confronti delle altre concorrenti per il quarto posto Champions – a fine anno potrebbe qualificarsi anche la quinta, in base ai risultati delle italiane nelle coppe – che resta l’obiettivo stagionale primario della Signora. In ogni caso la Juventus sta dimostrando di essere in grado di tenere il passo anche di una corazzata come l’Inter, costruita per vincere il campionato. I bianconeri non hanno probabilmente una rosa che può reggere il confronto con quella di Simone Inzaghi ma vogliono essere i loro principali antagonisti. In modo tale da non lasciare davvero nulla d’intentato.

Stellina alla Ibrahimovic, la Juve si iscrive alla corsa per Bardghji

Per questo motivo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori faranno il possibile nel prossimo mercato di gennaio per rafforzare il “roster” a disposizione del tecnico livornese.

Che, con qualche aggiunta, può continuare a dire la sua in una lotta scudetto che, per ora, è circoscritta a due sole squadre. Il responsabile dell’area sportiva bianconera ha messo nel mirino anche qualche giovane molto interessante: uno di questi è lo svedese Roony Bardghji del Copenaghen. Diciotto anni, il suo nome circola già da tempo sui taccuini dei direttori sportivi dei principali club d’Europa. E il gol realizzato recentemente contro il Manchester United in Champions League ha attirato l’attenzione di diversi club. Secondo l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano vorrebbero approfondire i discorsi con i danesi Bayer Leverkusen, Juventus, Barcellona e Chelsea.