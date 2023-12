Juventus a ritmo di samba: il brasiliano fantasia arriva gratis

Calciomercato Juventus, Allegri ha messo gli occhi su un profilo che potrebbe fare assai comodo e arriverebbe gratis.

Il percorso della Juventus sotto la guida di Max Allegri sembra tracciato, con una crescente stabilità in campo. Tuttavia, il cammino della squadra deve essere supportato da scelte oculate della proprietà e della direzione sportiva, soprattutto con il mercato di gennaio alle porte. In quest’ottica, si fanno circolare diversi nomi, tra cui Hojbjerg, Fabian Ruiz, Phillips, Samardzic e De Paul, ma il loro arrivo non è scontato, nonostante la necessità di rafforzare il centrocampo.

Il mercato di gennaio potrebbe vedere la Juventus cercare rinforzi, soprattutto a centrocampo, ma la strada per assicurarsi giocatori di calibro non è semplice. Nomi come Hojbjerg, Fabian Ruiz, Phillips, Samardzic e De Paul sono stati accostati alla Vecchia Signora, ma le trattative si preannunciano complesse. La necessità di rafforzare il centrocampo è evidente, ma il club bianconero si trova di fronte a sfide nel chiudere accordi con i giocatori desiderati. Mentre il mercato di gennaio si profila incerto, la Juventus sembra già guardare al futuro estivo. Secondo ‘Il Messaggero’, la Lazio avrebbe congelato il rinnovo di Felipe Anderson, valutando la sua scadenza a giugno 2024. La Vecchia Signora potrebbe essere interessata a sfruttare la situazione, cercando di strappare a parametro zero il brasiliano. Tuttavia, Anderson sta attraversando un momento difficile, con prestazioni al di sotto degli standard, il che potrebbe sollevare dubbi sulla sua effettiva utilità per la squadra.

Felipe Anderson a parametro zero: occasione dalla Lazio

Felipe Anderson, ex Porto e West Ham, attraversa un periodo difficile sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il suo rendimento lontano dagli standard dell’anno precedente ha portato alla panchina in più occasioni, sollevando domande sulla sua continuità mentale e contributo alla squadra. Tuttavia, il richiamo della Juventus, desiderosa di nuovi stimoli, potrebbe influenzare la sua decisione sul rinnovo con la Lazio.

La Juventus, sotto la guida di Max Allegri, sta cercando di pianificare un futuro solido. Con il mercato di gennaio alle porte e il radar già puntato su possibili colpi estivi, la Vecchia Signora è impegnata nella ricerca di giocatori che possano contribuire al successo della squadra. Mentre nomi come Hojbjerg, Fabian Ruiz, Phillips, Samardzic e De Paul circolano, il futuro di Felipe Anderson aggiunge un elemento di incertezza, ma potrebbe essere una mossa strategica per garantire rinforzi senza oneri finanziari eccessivi.