Calciomercato Juventus, Perin nell’affare: il nuovo 9 arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, a volte ritornano. Il mercato spesso ripropone pagine scritte anni prima che tornano, ciclicamente, sempre attuali.

Alcune storie di calciomercato sono un po’ come gli amori raccontati da Antonello Venditti, poiché “fanno dei giri immensi e poi ritornano“. E così ci si ritrova a commentare situazioni lette ed analizzate anni prima.

E nel caso della Juventus sono diverse le suggestioni che ad ogni sessione di mercato rispuntano magicamente fuori. Un classico degli ultimi anni è associare il numero uno della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, alla formazione bianconera.

Ma gli esempi sono innumerevoli, se si tiene conto di tutte le società. Ognuno ha i suoi tormentoni, estivi o invernali che siano. Sono le dinamiche stesse del mercato che spingono società o giocatori, o entrambe le parti, a tentare di riallacciare i fili spezzati anni prima.

In diverse occasioni questi matrimoni vengono celebrati una seconda volta. Il più delle volte finiscono invece in un nulla di fatto. Un anno nel calcio è un tempo biblico, in cui può cambiare tutto in un attimo e anche quando si ritorna niente è più come lo si è lasciato.

Ora anche la Juventus sta rivivendo la strana sensazione di un déjà vu.

Calciomercato Juventus a volte ritornano

Per anni è stato il prolifico centravanti dell’Inter e per diverse stagioni la Juventus di Andrea Agnelli ha tentato di portarlo a Torino.

Dirigenti, e tifosi, bianconeri hanno immaginato spesso una coppia d’attacco tutta argentina. Mauro Icardi e Paulo Dybala. Purtroppo, per chi scrive, questo non è mai accaduto. Icardi gioca attualmente in Turchia, al Galatasaray, Dybala è invece alla Roma.

Il nome dell’ex centravanti nerazzurro è ritornato all’interno dei radar bianconeri dopo che per qualche tempo si erano perse le sue tracce. In Turchia Icardi è tornato Icardi e come ci ricorda calcionow.it, in questa stagione il centravanti argentino ha già realizzato, nelle diverse competizioni che vedono impegnato il suo club, 16 reti con 5 assist in 22 presenze.

La suggestione Icardi si è ripresenta concretamente in questi giorni dal momento che il suo club ha tra i pali Muslera che viaggia ormai verso i 38 anni e ha il contratto in scadenza. Il Galatasaray sta pensando seriamente a Mattia Perin come sostituto di Muslera.

L’agente del portiere bianconero è Lucci, che ha già portato in Turchia Dzeko e Montella. La Juventus valuta il suo portiere 15 milioni di euro e il club turco starebbe pensando di proporre uno scambio proprio con Mauro Icardi. Ipotesi che però Giuntoli rispedirebbe al mittente. Icardi non rappresenta il centravanti che il direttore ha in mente per la sua Juve.