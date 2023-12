Dal Barcellona alla Juventus: Giuntoli scarta il primo regalo

La Juve lancia la sfida al Barca. Il mercato deve ancora iniziare e già sono iniziate le schermaglie di rito tra i top club europei.

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia che ci porterà al nuovo anno. Esattamente il 1° gennaio inizierà il 2024 e, simultaneamente, si apriranno le porte della sessione invernale di mercato.

Cosa dobbiamo attenderci alla Juventus? Il solo fatto che si parli di uno o più colpi può già essere un buon segno. I conti sono leggermente migliorati anche grazie all’opera di Cristiano Giuntoli messa in atto questa estate. Cessioni con buoni incassi e tagli degli ingaggi pesanti hanno permesso questo miglioramento.

L’aumento di capitale, poi, deciso dalla proprietà è stata un’ulteriore boccata di ossigeno per il bilancio. Operazione che ha tolto i fatti un po’ di ansia e di preoccupazione ai dirigenti bianconeri. Grazie a questo provvidenziale intervento potrebbero esserci i denari necessari per una, o più, operazioni.

Occhi puntati quindi sul mercato. Sul proprio come su quello degli altri.

La Juve lancia la sfida al Barca

Non c’è niente di più facile, infatti, che su un obiettivo individuato si scorga l’indigesta presenza di una rivale. E su un suo obiettivo la Juventus ha trovato, e troverà, anche il Barcellona.

Entrambi i club sono infatti alla ricerca di un centrocampista di qualità. Lo hanno individuato in Giovani Lo Celso. A riferircelo è l’insider di mercato Ekrem Konur: “Juventus e Barcellona stanno monitorando la situazione dell’argentino Giovani Lo Celso del Tottenham“.

Giovani Lo Celso, classe 1996, è un trequartista mancino dotato di ottima tecnica individuale, che ama agire alle spalle degli attaccanti. Grazie alle sue origini italiane possiede il passaporto da comunitario.

Aspetto questo tutt’altro che secondario, che rende ancora più interessante il possibile affare. Juventus e Barcellona in questa stagione non potranno affrontarsi in Champions League. L’unico terreno di scontro può essere il mercato. E allora vinca il migliore. Come sempre.